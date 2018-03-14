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Центрально-Азиатский Банк снизил ставки по рублевым вкладам
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Центрально-Азиатский Банк снизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 14 марта 2018
Центрально-Азиатский Банк уменьшил ставки по вкладам на 0,5—1 процентный пункт.
Доходность «Стабильного» (от 15 тыс. рублей на 181 день) составит 5,5%, а депозита «Максимум стабильности» (от 10 тыс. рублей на 91 день) — 4,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Стабильный процент» (от 5 тыс. рублей) привлекается под 6%, а «Пенсионный+» (1 тыс. рублей) — под 6,2% годовых. Срок депозитов — 367 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.
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«Стабильный доход» (от 1 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 5,5% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.
«Комфортный» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 5% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально.
Все вклады, кроме «Стабильного дохода» и «Стабильного процента», можно пополнять.
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