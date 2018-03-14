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Опрос показал, что россияне стали больше заботиться о своем здоровье
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Опрос показал, что россияне стали больше заботиться о своем здоровье 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россияне стали больше заботиться о своем здоровье, предпочитая вредным привычкам спорт, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Так, по данным опроса, в 2017 году — 40% россиян отвечали, что не пьют и не курят, тогда как в 2016 году так отвечали 31% респондентов, при этом в 2017 году 31% опрошенных заявили, что занимаются физкультурой и спортом, тогда как в 2016 году об этом говорили лишь 12%.
Регулярно проверяют свое здоровье и проходят диспансеризацию, по данным исследования на 2017 год, — 27% россиян, при этом в 2016 году их количество составляло 11%, при этом о правильном питании в 2017 году говорили 24% респондентов, в 2016 году так отвечали 16% опрошенных.
Состояние здоровья россиян также идет на поправку, по данным опроса, в 2017 году — 13% опрошенных говорили о слабом здоровье, 36% — о хорошем и 50% — об удовлетворительном, тогда как в 2016 году — 12% респондентов сообщали о слабом здоровье, 38% — хорошем и 49% — об удовлетворительном.
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