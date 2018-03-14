Ещё
Эксперты посчитали, сколько фотографий делают российские туристы в отпуске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты посчитали, сколько фотографий делают российские туристы в отпуске 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: planet-today.ru
Один из туристических метапоисковиков подсчитал количество фотографий, которые делают россияне во время отпуска. Выяснилось, что в среднем это 36 снимков в день, причем около половины из них ‐ селфи. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на Planet Today.
В ходе исследования стало ясно, что туристы в возрасте 25–34 лет ежедневно успевают делать по 46 фото. Интересно, что среди сильной половины человечества больше тех, кто редко фотографирует в отпуске (до 10 фото в день), женщины, наоборот, делают снимки чаще.
74% опрошенных отметили, что во время путешествий они делают ежедневно хотя бы одно селфи. Среднее число таких портретов — 16, среди молодых туристов в возрасте от 18 до 24 лет эта цифра выше — до 27 селфи в день. Женщины здесь также опережают мужчин и «селфятся» чаще. 8% респондентов признались, что ищут идеальный ракурс в течение часа, а иногда и дольше.
Фото испанской модели Марисоль Виллануевой с оптической иллюзией, которое она выложила на своей странице в Twitter, стало вирусным. Фотография с подписью: «Да, я комбинирую вертикальные и горизонтальные полосы» набрала более двух тысяч лайков и 3,4 тысячи ретвиттов.
360tv.ru: последние новости
Эксперты ЕС признал Украину безнадежно коррумпированной Блогер Артем Кей собирается первым проголосовать на выборах. Для этого он полетит на Камчатку Почти половина соискателей зрелого возраста ощущают на себе дискриминацию работодателей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП40
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»146
Порошенко поставили ультиматум по Крыму276
Умер Александр Павловский13
Семью Фриске лишают имущества16
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение