Эксперты посчитали, сколько фотографий делают российские туристы в отпуске

Один из туристических метапоисковиков подсчитал количество фотографий, которые делают россияне во время отпуска. Выяснилось, что в среднем это 36 снимков в день, причем около половины из них ‐ селфи. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на Planet Today.

В ходе исследования стало ясно, что туристы в возрасте 25–34 лет ежедневно успевают делать по 46 фото. Интересно, что среди сильной половины человечества больше тех, кто редко фотографирует в отпуске (до 10 фото в день), женщины, наоборот, делают снимки чаще.

74% опрошенных отметили, что во время путешествий они делают ежедневно хотя бы одно селфи. Среднее число таких портретов — 16, среди молодых туристов в возрасте от 18 до 24 лет эта цифра выше — до 27 селфи в день. Женщины здесь также опережают мужчин и «селфятся» чаще. 8% респондентов признались, что ищут идеальный ракурс в течение часа, а иногда и дольше.

Фото испанской модели Марисоль Виллануевой с оптической иллюзией, которое она выложила на своей странице в Twitter, стало вирусным. Фотография с подписью: «Да, я комбинирую вертикальные и горизонтальные полосы» набрала более двух тысяч лайков и 3,4 тысячи ретвиттов.