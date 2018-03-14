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«Богатство на костях». Экономист — о росте числа мультимиллионеров
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«Богатство на костях». Экономист — о росте числа мультимиллионеров 

Национальная Служба Новостей 14 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Число мультимиллионеров в России и странах СНГ за 2017 год увеличилось на 27 процентов. Речь о обладателях состояния в размере 5 млн долларов в больше. Эксперты международной консалтинговой компании Knight Frank в ежегодном докладе о богатстве отметили, что тенденция к увеличению числа богатых людей в России и других странах СНГ совпала с «выходом России из рецессии» в начале прошлого года.
В эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин отметил, что в условиях отсутствия экономического развития в стране, как правило, число богатых увеличивается за счет малоимущих категорий граждан (слушайте аудио).
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«На фоне стабильности бурный рост числа богатых людей означает, что богатые люди перераспределяют в свою пользу общественное богатство. Соответственно, это рост за счет обеднения бедных. Это — богатство на костях. Подчеркну, что это не обязательно. Рост богатства может быть индикатором прогрессивных изменений, индикатором развития, если есть бурный рост численности богатых. В отсутствии развития, это — проявление того, что богатство достигается за счет ограбления своих народов», — считает экономист.
По данным доклада Knight Frank, у более чем половины мультимиллиардеров имеется двойное гражданство, а 45 процентов из них рассматривают возможность постоянного проживания за границей, отмечают argumenti.ru. При этом, согласно статистике, реальные доходы россиян в прошлом году сократились на 1,7 процентов. В России проживает более 20 миллионов людей, которые не имеют даже прожиточного минимума — порядка 14 процентов населения.
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