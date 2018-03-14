Ещё
Одобрен проект реконструкции Хабаровского аэропорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одобрен проект реконструкции Хабаровского аэропорта 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции международного аэропорта Хабаровск-Новый, сообщается на сайте Минвостокразвития.
К 2030 году пропускную способность терминала увеличат до 350 пассажиров в час. Модернизация также поможет увязать архитектурные решения с новым проектируемым аэровокзальным комплексом и инфраструктурой, которая появится в дальнейшем.
На реконструкцию Хабаровского аэропорта выделят 600 миллионов рублей. Всего же для обновления аэродромной инфраструктуры Дальнего Востока в 2018-2020 годах понадобится 14,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Напомним, обеспечение транспортной доступности для дальневосточников обсуждалось на заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. На данный момент 40 процентов жителей округа, согласно опросу ВЦИОМ, считают, что в ДФО плохо развиты авиационные перевозки.
Российская Газета: последние новости
У инвесторов набирают популярность нестандартные форматы квартир Белоусов: Ставка по ипотеке для семей с детьми должна стать ниже 7% Подросли инвестиции в реальный сектор экономики Урала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП41
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»128
Порошенко поставили ультиматум по Крыму275
Умер Александр Павловский11
Семью Фриске лишают имущества16
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение