Блогер Артем Кей собирается первым проголосовать на выборах. Для этого он полетит на Камчатку

Блогер Артем Кондратьев, известный под псевдонимом Артем Кей, решил полететь в Петропавловск‐Камчатский, чтобы первым проголосовать 18 марта на выборах президента РФ. В интервью «360» он рассказал, почему решился на такой шаг, и как он относится к людям, которые не хотят голосовать.

Блогер впервые проголосовал в 2012 году — тогда ему было 18 лет. В этот раз он решил отнестись к выборам особенно ответственно. Артем уже взял открепительное удостоверение, чтобы проголосовать в другом городе.

Отношение к выборам у блогера поменялось с возрастом. По словам Артема, в школе он не видел смысла в голосовании, но постепенно его мнение изменилось. Сейчас он считает, что не стоит жаловаться на жизнь, сидя на диване: лучше пойти на выборы, потому что твой голос может

что-то изменить.

Я понял: можно сидеть на диване, можно говорить, как все плохо в стране, как все ужасно. Но лучше быть активным гражданином и как-то пытаться повлиять на ситуацию, если тебе

что-то не нравится, чем просто сидеть. Вот так я пришел к тому, что стоит голосовать, а не просто сидеть и не ходить никуда

— Артем Кондратьев.

По его мнению, бойкотируют выборы обычно люди, которые все время жалуются на «плохую жизнь».

В день выборов проголосовать можно с 08:00 до 20:00 как по месту нахождения, так и по месту регистрации. Возможны досрочное голосование и голосование вне помещения участковой избирательной комиссии. Официальные итоги выборов будут известны в течение 10 дней после их завершения.

По последним опросам, проведенным ВЦИОМ , голосовать собираются 74% респондентов, при этом о выборах знают почти все опрошенные — 93% из 100%. Как сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров , осведомленность россиян достигла максимума.