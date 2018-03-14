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Блогер Артем Кей собирается первым проголосовать на выборах. Для этого он полетит на Камчатку
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Блогер Артем Кей собирается первым проголосовать на выборах. Для этого он полетит на Камчатку 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Блогер Артем Кондратьев, известный под псевдонимом Артем Кей, решил полететь в Петропавловск‐Камчатский, чтобы первым проголосовать 18 марта на выборах президента РФ. В интервью «360» он рассказал, почему решился на такой шаг, и как он относится к людям, которые не хотят голосовать.
Блогер впервые проголосовал в 2012 году — тогда ему было 18 лет. В этот раз он решил отнестись к выборам особенно ответственно. Артем уже взял открепительное удостоверение, чтобы проголосовать в другом городе.
Отношение к выборам у блогера поменялось с возрастом. По словам Артема, в школе он не видел смысла в голосовании, но постепенно его мнение изменилось. Сейчас он считает, что не стоит жаловаться на жизнь, сидя на диване: лучше пойти на выборы, потому что твой голос может
что-то  изменить.
Я понял: можно сидеть на диване, можно говорить, как все плохо в стране, как все ужасно. Но лучше быть активным гражданином и  как-то  пытаться повлиять на ситуацию, если тебе
что-то  не нравится, чем просто сидеть. Вот так я пришел к тому, что стоит голосовать, а не просто сидеть и не ходить никуда
— Артем Кондратьев.
По его мнению, бойкотируют выборы обычно люди, которые все время жалуются на «плохую жизнь».
В день выборов проголосовать можно с 08:00 до 20:00 как по месту нахождения, так и по месту регистрации. Возможны досрочное голосование и голосование вне помещения участковой избирательной комиссии. Официальные итоги выборов будут известны в течение 10 дней после их завершения.
По последним опросам, проведенным ВЦИОМ, голосовать собираются 74% респондентов, при этом о выборах знают почти все опрошенные — 93% из 100%. Как сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, осведомленность россиян достигла максимума.
Около семи тысяч полицейских будут работать на выборах в Подмосковье. Там будут присутствовать около двух тысяч работников частных охранных предприятий, а также более 600 дружинников и 350 казаков.
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