Точка зрения детей 90-х, которые не жили в СССР, о том, кто должен стать президентом

Это семья из четырех человек: мать, которая родилась в СССР и работает журналистом. На этих президентских выборах она собирается отдать свой голос Павлу Грудинину , кандидату на пост президента от Коммунистической партии РФ ; Отец, который также родился еще в советское время и работал инженером, а сейчас на пенсии. Он также поддерживает Грудинина; Старшая сестра Валентина, которой 28 лет, она совершенно не интересуется политикой. Все свои знания о кандидатах она получила от мамы. Она полагает, что мама как журналист, в этой сфере осведомлена гораздо больше, чем она; Младший брат Дмитрий родился в 1995 году, и он поддерживает Алексея Навального

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Давайте сначала обсудим, почему молодое поколение поддерживает Алексей Навального. Несмотря на то, что 25 января 2017 года Центральная избирательная комиссия не допустила Алексея Навального до участия в выборах президента в 2018 году, однако он вскоре призвал избирателей бойкотировать президентские выборы и не ходить на избирательные участки. Такое решение было встречено поддержкой молодежи.

Навальный — юрист. С 2008 года он начал активно писать в своем блоге о расследованиях и раскрытии коррупционных правонарушений, в 2011 году он создал « Фонд борьбы с коррупцией ». Он является одним из самых узнаваемых и известных людей в интернете. А мы уже переходим к новой теме: мнение российской молодежи. После развала Советского Союза в 1991 году, российская молодежь не имела возможности пожить в советское время. Какое же у них отношение к политике и истории? Они все живут в эпохе интернета, но что между ними разного?

Участники оппозиционного митинга в Москве

Мы взяли в пример одну семью из-за девушки Валерии, которая сейчас учится в Пекине в аспирантуре, изучает китайский язык. Кроме как учебы, она также подрабатывает в туристическом агентстве ее друга. В зимние и летние каникулы она еще работает гидом. Валентина говорит: «Работаю везде, где можно заработать».

Валентина равнодушна к политике, однако она придает большое значение своей работе. «Сейчас российская молодежь подвергается большому стрессу: необходимо содержать себя, а после окончания учебы встает вопрос покупки недвижимости». Она также добавляет, что в России после того, как человек достиг совершеннолетия, родители требует от своего ребенка, чтобы он обходился собственными силами. И поэтому, многим российским студентам во время учебы приходится работать. Она сама начала работать на четвертом курсе, а ее младший брат — на третьем.

Что касается Дмитрия, то он единственный в семье, кто поддерживает оппозиционного лидера Алексея Навального. Валентина говорит, что она сама плохо разбирается в политике Навального, но считает, что призыв бойкотировать президентские выборы — это эгоистический поступок. Она считает, что есть другие методы распространение своих идей, кроме как бездействия. Однако, призыв Навального бойкотировать президентские выборы все же получил поддержку молодежи. Помимо Дмитрия, Настя, которая родилась в 1996 году и в настоящее время проживает в Москве, уже приняла свое решение в этом году не идти на избирательные участки.

«И еще шесть лет? Нет, Спасибо!»

28 января 2018 года, Дмитрий участвовал в забастовке на Пушкинской площади (находится на пересечении Бульварного кольца и Тверской улицы, всего в двух километрах от Кремля). Двадцатитрехлетний Дмитрий в Москве работает учителем математики в старшей школе. В тот день температура составляла всего минус четыре градуса, рядом с ним стояло немало молодых людей того же возраста. На них было надето пальто, и они держали свои плакаты. На одном из плакатов, который держал молодой человек лет двадцати, было написано: «И еще шесть лет? „Нет, спасибо!“ Это была акция протеста против выборов президента 18 марта. Ее инициатором был Алексей Навальный.

Дмитрий, который уже на протяжении долгого времени поддерживает Алексея Навального, говоря о нем, использует „близкие народу“ слова: „Он никакой не миллиардер, живет с семьей в Подмосковье , пользуется интернетом, снимает видео, ну а самое главное, что он понимает мемы“. Дмитрий считает, что именно это отличает Алексея Навального от других традиционных политиков.

Дмитрий часто читает блог Алексея Навального, где раскрываются коррупционные правонарушения российского правительства . Он считает, что правительство скрывает правду, а это мешает развитию России. „Навальный — это единственный человек, у которого есть возможность оказать сопротивление и стать оппозиционером на президентских выборах. Он занял второе место на выборах мэра Москвы 2013 года“.

Алексей Навальный родился в 1976 году, в молодости окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов . А после вступил в Российскую объединённую демократическую партию „Яблоко“ , но, спустя некоторое время, из-за различий в идеологии был исключен из партии. В 2008 году он начал работать юристом и в то же время начал активно писать в своем блоге, а также писал статьи для „Форбс Раша“ и „Зе Москоу Таймс“ (The Moscow Times).

Будь то статьи для блога или для СМИ, почти все они были направлены на раскрытие коррупционных правонарушений российского правительства. Все эти статьи получали большой отклик общества. Навальный получил известность своими разоблачениями коррупционных махинаций компанией „Роснефть“ и других нефтяных государственных компаний. В статьях говорится, что официальные лица нефтекомпании заработали четыре миллиарда долларов на создании компании-пустышки, которая специально занималась строительством этого нефтепровода длинной более трех тысяч миль.

Этот доклад стал очень известен, особенно в интернете. Дмитрий сказал, что когда ему было 15 лет, а именно восемь лет назад увидел в интернете эти статьи про коррупцию, то после этого он начал регулярно следить за новостями Алексея Навального.

Вслед за увлечением количества коррупционных расследований, все больше людей узнавали про Навального. В 2013 году Алексей Навальный впервые участвовал в выборах мэра Москвы, и, превзойдя все ожидания, занял второе место. Однако с того момента его политическая карьера начала сталкиваться с рядом трудностей и препятствий.

В 2014 году Алексей Навальный лично написал письмо газете „Нью-Йорк Таймс“ (The New York Times) в котором было сказано: В сентябре прошлого года я баллотировался на пост мэра Москвы в качестве кандидата от демократической оппозиции и получил почти треть голосов избирателей, несмотря на отсутствие доступа к государственным СМИ. Сегодня мой блог, который до недавнего времени посещали более двух миллионов читателей в месяц, заблокирован „за экстремизм“. Это случилось после того, как я призвал к сохранению дружественных связей с Украиной , и соблюдению норм международного права».

2 марта 2017 года Алексей Навальный выложил в открытый доступ на «Ютуб» (YouTube) видео-разоблачение, где рассказывается об огромной собственности действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Общее количество просмотров ролика достигло 26 миллионов 370 тысяч человек. Такое количество просмотров демонстрирует, что Алексей Навальный имеет большое влияние на народные массы. Однако, в большинстве своем, Навального рассматривают, как «оппонент Путина».

Газета «Нью-Йорк таймс» (The New York Times), однажды проанализировав результаты выборов мэра Москвы, написала: «Это первый референдум, касающийся будущего России. Это исключительная возможность сказать непрестанному правлению Путина — „Нет“. Способ прост: сказать самому известному оппоненту Путину — „Да“.

Настя также призналась, что в этом году она решила не приходить на избирательные участки не потому, что она поддерживает Навального, а потому, что она недовольна политикой Путина. „Большой недостаток правительства Путина — это коррумпированность. В настоящее время, за исключением двух столиц, все остальные жители городов живут очень бедно“.

Акции „Стоп коррупция“ в Москве

Светлана, которая родилась в 1994 году и закончила факультет международных отношений в одном из российских вузов, проявляет большой интерес к политическим вопросам страны. Она старается понять направление политики правительства России. Светлана полагает, что из-за того, что Путин слишком долго занимал президентский пост, он перестал обращать внимание на дела первостепенной важности: „Сейчас он слишком много времени уделяет своей власти, а также оценке международного сообщества. После начала крымского кризиса экономическая обстановка в стране обострилась. Но Путин не обращает на это большого внимания. Он только заботится о своей власти“.

Дмитрий не доверяет правительству Путина, что и демонстрирует его личное участие в протестах и митингах. Однако, на митинге, проходивший в январе этого года, он неожиданно почувствовал разочарование, которое еще не испытывал: „В тот день я очень разочаровался, а главной причиной является то, что по сравнению с крупномасштабным митингом в 2012 году, количество протестующих сильно сократилось. 5 тысяч человек для такого мегаполиса, как Москва — это очень мало. Он полагает, что молодые люди не хотят ходить на протесты, возможно, они уже больше не верят в возможность изменений.

“Мы не понимаем, как можно изменить такую ситуацию»

Журнал «Форбс» (Forbes) уже на протяжении трех лет подряд оценивал Владимира Путина, как самого влиятельного человека на планете. Тем самым они нам дают посыл: «Путин непрерывно демонстрирует, что он один из немногих влиятельных людей, которые могут, не заботясь о последствиях, делать все, что заблагорассудится».

В ноябре прошлого года исследовательская организация „Левада-центр“ провела опрос: «Какую оценку Вы бы дали деятельности Владимира Путина на посту президента России?» Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

В вопросе «Что Вас привлекает во Владимире Путине?» самое большое количество респондентов, а именно 19%, ответили, что Путин — это «настоящий мужик», который обладает такими качествами, как решительность, мужественность и смелость; 18%, опрошенных одобрили внешнюю политику Путина. Они считают, что он защищает их от Запада и повышает престиж России в мире; а 16% респондентов назвали его сильным политиком.

Что же касается вопроса «Чем Вам не нравится Владимир Путин?», 20% респондентов ответили, что все в нем нравится, y него нет недостатков. 16% опрошенных заявили, что Путин не знает, как живут простые люди. 10% респондентов также отметили, что Путин слишком «мягкий» к министрам, находится под властью своего окружения, а также опрошенные недовольны тем, что Путин не увольняет Дмитрия Медведева». Но самый интересный факт заключается в том, что больше всего людей, 33%, заявили, что они «затрудняются ответить».

Единый день голосования в регионах России

8 февраля Центральная избирательная комиссия России обнародовала список, состоящих из восьми кандидатов. Действующий президент России Владимир Путин является кандидатом под номером четыре. Вначале, Центральная избирательная комиссия России получила 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты. Однако по причине того, что Центральная избирательная комиссия может проводить отсев недостойных кандидатов, не каждый выдвиженец может получить одобрение ЦИК.

В выборах 2018 года принимают участие восемь кандидатов от разных партий. В принципе, можно было бы разыграть ожесточенную борьбу за пост президента, но в этом году ситуация очень «спокойная». А главная причина заключается в том, что, кроме Путина, оставшиеся семь кандидатов по своему влиянию в политике или по силе авторитета сильно отстают от действующего президента. Такая реакция была продемонстрирована в результате опроса. Почти все социологические опросы показывают, что Путин будет избран еще на один срок и будет держать бразды правления еще на протяжении шести лет. Тем самым Путин будет оставаться у власти более чем 24 года. Это поставит его на втором место после Сталина по длительности правления страной (с учетом четырех лет на посту премьера-министра).

Настя говорит, что ее друзья уже не участвуют в оппозиции и к презиндентским выборам не проявляют никакого интереса. Она говорит: «Эти выборы являются фиктивными, и большинство молодежи понимает это. Мы все знаем, что будет один президент — Путин. У нас нет другого выбора. Хотя у нас есть и Навальный, и Собчак, но их никто не будет поддерживать».

Всероссийский центр изучения общественного мнения недавно опубликовал отчет, в котором было написано, что рейтинг Владимира Путина в январе — феврале остается в пределах 69,9-73,8%. Согласно статистике с 29 января по 4 февраля рейтинг Владимира Путина к началу февраля вырос до 71,4%. Стоит отметить, что опрос общественного мнения в ноябре прошлого года, который был проведен аналитической компанией «Левада центр» показал, что только 24% граждан уверены, что пойдут на избирательные участки, а 34% респондентов ответили «возможно, пойду» или «точно не пойду». Вот поэтому в последнее время Кремль всеми способами пытается повысить явку избирателей. Пресс-служба Кремля заявила, что в этом году они надеются на 70% явку. На выборах президента в 2012 году, при 65% явке избирателей, 63% отдали свой голос за Путина.

Валерия рассказала газете «Qdaily», что в Москве есть специальные организации, которые будут приходить с визитом к каждой семье. Они будут проводить социологический опрос, а после напоминать, чтобы мы 18 марта пришли на избирательные участки голосовать. Она также сказала, что к ней уже приходила одна из таких организаций.

В 2011 году Путин, который на четыре года уступил президентский пост Дмитрию Медведеву, на новых президентских выборах немедленно выдвинул свою кандидатуру, но за это он подвергся критике народа.

10 декабря того же года, после результатов выборов в Государственную думу , огромное количество людей вышли на улицу с протестами. Сначала митинг составлял несколько тысяч человек, потом он медленно разрастался, и было уже несколько десятков тысяч человек. Протесты начались в Москве, но после перешли и в другие крупнейшие города страны. Изначальный протест против нарушения законодательства перерос в митинг, направленный против Путина. Начиная с того времени, каждый месяц проходили небольшие забастовки.

Детям, которые родились в год, когда развалился Советский Союз, в то время как раз бы исполнилось 20 лет. Возможно, что это были их первые голосования и первые протесты. Светлана не участвовала в акциях протеста того года, но она прекрасно помнит те события. «В предыдущих президентских выборах народ выразил свое недовольство Путиным. Но так и не было никакой разницы, потому Путины снова стал президентом. Мы пока не знаем, каким способом можно изменить эту ситуацию».

25 февраля в три часа дня, Алексей Навальный выставил пост в социальной сети «Вконтакте» про коллекцию смайликов, которые вызвали горячие обсуждения. Он насмехался над тем, что стикеры, которые призывали идти на избирательные участки голосовать, были сплагиачены.

Навальный почти каждый день обновляет свой блог и странички на таких социальных сетях, как «Вконтакте», «Фейсбук», «Ютуб» и «Твиттер». Несмотря на то, что некоторые подписчики и повторяются в различных социальных сетях, однако его официальный канал в «Ютуб» уже набрал 1 миллион 680 тысяч подписчиков, а аккаунт в «Твиттере» уже имеет более 2 миллионов 180 тысяч подписчиков.

Иностранные СМИ уже сравнивали Алексея Навального с другими знаменитостями, например, влиятельным китайским блогером и писателем Хань Хань. А также решившим побороться за власть с Путиным, а впоследствии арестованный российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаилом Ходорковским . Его сравнивали даже с основателем «Викиликс» Джулианом Ассанжем.

«Появление Навального — очень интересное явление, так как он благодаря интернету стал знаменитым борцом с коррупцией. Он является самым популярным оппозиционером. Используя свою великолепную харизму среди молодежи, Алексей Навальный может обменять свое влияние в интернете на реальное влияние в политике. Такое влияние в интернете это совершенно новое явления для общества. Теперь с помощью одних видео можно заставить Кремль нервничать. В интервью «Qdaily» У Дада, которая проводила длительное исследования культуры подростков в России, заявила: «В январе 2017 года Всемирный экономический форум опубликовал карту распространение социальных сетей в мире. Несмотря на то, что в России не был заблокирован „Фейсбук“, его используют всего 20 процентов населения. Более популярна среди российской молодежи это социальная сеть „Вконтакте“. Согласно официальным данным „Вконтакте“, по состоянию на 23 января в общей сложности было зарегистрировано 470 миллионов пользователей.

Социальная сеть „Вконтакте“ в России равнозначна „Фейсбуку“, ее создателем является Павел Дуров . Это социальная сеть начала набирать популярность в 2006. Павел Дуров во время учебы в Санкт-Петербургский государственном университете создал самую популярную социальную сеть среди российских студентов. Впоследствии друг Павла Дурова Вячеслав Мирилашвили во время учебы в Университете Тафтса (частный исследовательский университет в США — прим. перевод.) впервые увидел „Фейсбук“, который был создан в одном из кампусов рядом с Гарвардским университетом . Тогда Павел Дуров, Вячеслав Мирилашвили и еще один их друг совместно основали самую популярную социальную сеть в пределах РФ.

Генеральный директор и соучредитель Telegram Павел Дуров

На второй год, когда „Вконтакте“ начал набирать популярность, Алексей Навальный создал свой блог, а также начал использовать социальную сеть для своего пиара. Всероссийский центр изучения общественного мнения, проведя исследование пользователей „Вконтакте“, обнаружил, что 78% людей в возрасте от 18 до 24 лет ежедневно пользуются социальной сетью „Вконтакте“. „Вконтакте“ в прошлом году также провели собственное исследование: они опрашивали 100 тысяч человек в возрасте от 14 до 25 лет с целью лучшего понимания их пользовательских привычек. По результатам исследования стало известно, что для 64% опрошенных главным средством узнавания новостей является „Вконтакте“, а 62% респондентов в социальной сети ежедневно просматривают видеоролики. Среди них 25% опрошенных заявили, что они доверяют лидерам общественного мнения и политическим лидерам, которые получили популярность в интернете.

Исэн (непонятно, какое русское имя автор имел в виду, здесь приведена транскрипция — прим. ред.), который родился в 1995 году, полагает, что различные информационные каналы смогут изменить разницу между кандидатами на пост президента. В интервью „Qdaily“ он сказал: „Моя бабушка очень любит Путина, потому что она смотрит только телевизор, а по телевизору показывают только Путина“.

Что касается традиционных СМИ, то Настя больше доверяет источникам из интернета: „Сейчас вся молодежь имеет доступ в интернет, поэтому сейчас легче видеть подлинную картину“. Дмитрий также сказал, что за новостями он больше обращается к интернет СМИ, таким как „Медуза“ или „Дождь“.

Сейчас способ получения информации старшего поколения и молодежи различаются. По результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения стало известно, что потребление печатной периодики (газеты, журналы) за несколько лет снизилось: если в 2014 году ее с той или иной регулярностью читали 77%, то в 2017 году — 55%. В 2014-м году к электронным источникам обращались 58%, в 2017-м — 54%. Хотя кажется, что роста популярности интернет-версий изданий за три года в массовой аудитории не произошло, однако доля потребителей электронных медиа среди молодежи составляет 70%.

На самом деле, можно даже говорить, что причина популярности Алексея Навального заключается в том, что Кремль слишком сильно контролирует государственные СМИ. Что касается Алексей Навального, то, несмотря на то, что он инициировал такое большое сопротивление, однако про него нечасто можно услышать в традиционных СМИ.

В июле 2017 года во время встречи Владимира Путина с подростками под названием „Недетский разговор“, которая транслировалась в прямом эфире, ему задали вопрос: „У Вас есть „Инстаграм“? Смотрети ли Вы видео в „Ютуб“? На что Путин ответил: „У меня тяжелый рабочий график, заканчивается так поздно, что мне уже не до „Инстаграма“. Я думаю, как бы мне быстрее добраться до постели“. Он также добавил: „Я лично практически этим не пользуюсь“.

Владимир Путин во время „Недетского разговора“ в образовательном центре для одаренных детей „Сириус“ в Сочи . 21 июля 2017

В феврале этого года директор Национального исследовательского центра „Курчатовский институт“ Михаил Ковальчук на одной из конференций заговорил о быстром развитии науки и техники, а также растущей популярности интеллектуальных устройств. В пример он привел, что в настоящее время подавляющее большинство пользуется смартфонами. Путин на это ему немедленно возразил: „Вы сейчас только сказали, что каждый пользуется смартфонами, а вот у меня его даже нет“.

Несмотря на то, что Путин плохо разбирается в социальных сетях, он не собирается игнорировать их. Ведь это место, где молодежь тратит большую часть своего времени. В январе 2014 года Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, которое дало право Кремлю на закрытие любых не понравившихся ему сайтов.

В марте того же года, Кремль с помощью своих связей смог купить „Вконтакте“: Павел Дуров продал 12 процентов акций Ивану Таврину . А партнер Таврина — олигарх Алишер Усманов , который поддерживает Путина. Таким образом они хотели иметь влияние над социальной сетью, где молодежь выражает свои мысли и организует различные мероприятия.

После этой сделки газета „Нью-Йорк Таймс“ (The New York Times) написала, что Путин, в конце концов, так и не смог понять образ мыслей молодежи: „Их настоящий герой — Павел Дуров, который на собранные деньги купил сервер, а после стал основателем компании стоимостью в 3,5 миллиарда долларов. А сейчас этот герой хочет уехать из России“.

На протяжении трех лет правительство Путина не останавливалось ни перед чем для того, чтобы увеличить мониторинг интернета. Начиная с 1 ноября 2017 года на территории России вступил в силу новый федеральный закон, который запрещает жителям страны анонимно выходить в интернет. Несмотря на то, что этот закон не смог полностью запретить использование VPN (виртуальная частная сеть — прим. перевод.), однако ограничил доступ к заблокированным сайтам. Приведем пример, личный сайт Алексея Навального уже несколько раз получал предупреждение от “Роскомнадзора» о том, что его публикации были внесены в единый реестр запрещенной информации. Но этот факт не снизил популярности статей Навального про коррупционные преступления правительства. Каждый раз, когда он что-либо публикует в социальных сетях, огромное количество молодежи всегда делятся и комментирует.

Газета «Вашингтон пост» (The Washington Post) недавно отметила, что в сравнении с видеороликами про коррупцию правительства и их огромную собственность, люди могут разглядеть и другую правда — приблизительно 25 миллионов людей все еще живут за чертой бедности. Однако Департамент исследований и прогнозирования Центрального банка Российской Федерации опубликовал новую статистику, в которой говорится, что ВВП вырос на 1,5%, тем самым экономика России вышла из экономического кризиса.

Говоря об экономической ситуации и о жизненном стрессе молодежи в России, Исэн постоянно чувствует себя очень подавленно, его семья вовсе не богата, ему не посчастливилось вырасти в большом городе. Он, как и Валентина, достигнув совершеннолетия, сразу начал работать для того, чтобы содержать себя и помогать своим родителям. «Я совершенно недоволен такой ситуацией, в России никогда нет денег. Сейчас правительству необходимо обратить все свое внимание именно на эту проблему. Но если Путин станет президентом еще на шесть лет, то такая ситуация будет продолжаться», —сказал Исэн.

Новое поколение уже не помнит Советский Союз

Когда Исэн говорит о плохом состоянии экономики, то он заодно упоминает счастливую жизнь старшего поколения, которое еще помнят жизнь в СССР. Но откровенно говоря, фактически он ничего не знает о жизни в советское время.

В сентябре 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные исследования по оценке знаний россиян в области истории. Опрос проводился среди различных слоев населения. 60% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что они «затрудняются ответить» на вопросы, касающиеся сталинского периода или других политиков времен СССР.

Левада-Центр публикует данные о «ностальгических настроениях» россиян по СССР. Восприятие сильно дифференцируется в зависимости от возраста: чем старше респондент, тем выше уровень «ностальгии» по советскому периоду. Среди молодых респондентов в возрасте от 18 до 24 лет доля тех опрошенных, кто не сожалеет об этом времени, сильно превышает долю «ностальгирующих». Для молодых людей, которые родились после распада СССР, первым источников знания о советском времени являются их родители.

Очередь в "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве

«Мой отец очень скучает по советскому времени, но мать у меня сравнительно прогрессивная, ей не очень нравится СССР. Отцу уже 45 лет, мне кажется, что он скучает по советскому времени, поскольку часто о нем вспоминает. СССР в то время был довольно закрыт, и поэтому мировоззрение народа тоже было закрытым. Оно контролировалось. Я полагаю, что они понимают это и сами. Однако в то время они были молодыми, мне кажется, что они скучают не по СССР, а по своей молодости», — говорит Настя.

Все эти опросы и исследования показывают, что российская молодежь проявляет мало интереса к прошлому своей страны. Они больше интересуются своим будущим. Настя полагает, что современные условия жизни в России по сравнению с прошлым гораздо лучше, однако есть еще много проблем, например, трудоустройство выпускников университетов. Исэн говорит о низкой зарплате. Светлана упоминает низкие темпы развития экономики, а Дмитрия заботит несправедливая демократия.

Несмотря на то, что на митинге 28 январе было гораздо меньше людей, по сравнению с протестами 2012 года, однако интернет-пользователей, которые выражают свое недовольство, становится все больше. После того, как во время митинга Навального временно задержали, а после отпустили, он продолжил проводить антикоррупционные мероприятия. По его собственным словам, на данный момент в 100 городах России число протестующих достигло 200 тысяч человек.

В конце прошлого года, российское интернет издание «Медуза» посчитало, что главные герои 2017 года — подростки. «Медуза» полагает, что, возможно, новое поколение российской молодежи сможет нанести удар по традиционной политике. Другими словами, современная молодежь демонстрирует две противоположные тенденции — равнодушие к большой политике и, наоборот, сильную вовлеченность в политическую жизнь страны. Большая политика — традиционная политика, а политизация молодежи основана на их личных интересах и предпочтениях.

«Я не уверен, есть ли в России общенациональная оппозиционная организация или политическая оппозиционная партия. Главным источником всех протестов и митингов был интернет. В таких движениях нет никакого подчинения, нет никаких обязательств, я думаю, что это больше похоже на импровизированное политическое движение. А если мы хотим расширить такое импровизированное политическое движение, то, кроме своего вдохновения, еще потребуются вложить гораздо больше сил ». У Дада считает, что на самом деле молодежь не то, что полностью равнодушна к политике или российскому обществу, а просто у них появилось новое место для собраний, и теперь они по-другому выражают свои мысли.

В связи с приближением президентских выборов, мать Валентины начинает агитировать своих знакомых проголосовать за Павла Грудинина. В интервью она сказала: «Это хорошо, что Навальный создал „Фонд борьбы с коррупцией“, однако это совершенно не означает, что Навальный будет хорошим президентом». Она считает, что он не предложил никакого стоящего политического курса и не внес хороших предложений. Валентина также добавила, что мать и Дмитрий снова вступили в перепалку.

«Мне кажется, что мои родители не верят в возможность изменений, поэтому я с ними не обсуждаю свою позицию поддержки Навального». На мой взгляд, в советское время у них была очень тяжелая жизнь. В тот период было очень много несправедливости и злоупотреблений. Вот в чем заключается главная причина почему они не верят в возможность изменений«. Дмитрий также дополнил: «Мы можем точно сказать, что наше поколение совершенно не хочет жить, как жили люди в советское время».