Больше половины екатеринбуржцев признались, что ищут новую работу в тайне от начальства

Больше половины работающих жителей Екатеринбурга (67 процентов) предпочитают искать новую работу, не увольняясь со старой. Об этом говорят результаты исследования сайта по поиску работы Зарплата.ру.

Многие не говорят начальникам, что собираются менять работу. Основная причина — страх того, что их уволят раньше, чем появится новое место (так говорят 25 процентов респондентов). Еще 15 процентов боятся остаться без выплат, а каждый десятый — что отношения с работодателем и коллегами будут испорчены.

«Почти половина работников (47 процентов) просматривают новые предложения в рабочее время, — говорится в исследовании Зарплаты.ру. — Из них 54 процента откликается на вакансии и переписываются с работодателем, не отходя от своего стола, каждый пятый уходит в другой кабинет или переговорную комнату. 15 процентов выходят за пределы офиса — в коридор или на улицу ответить работодателю, а 11 процентов — в столовую или курилку. Каждый десятый соискатель рассказывает о своих поисках коллегам, а остальные скрывают от всех».

Интересно, что 60 процентов работников пользуются функцией скрытия резюме от конкретного работодателя, а 30 процентов не боятся, что их начальство узнает о поисках.