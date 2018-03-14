Названы лучшие работодатели России

Рекрутинговый портал Headhunter.ru составил «Рейтинг работодателей России — 2017». Лучших предложено было выбрать соискателям на должности и работникам самих предприятий среди тысячи госкомпаний с количеством сотрудников более 100 человек. В результате лучшей среди работодателей стала компания «Сибур» . На второе место опрошенные поставили Росатом , на третье — IT-компанию NVIDIA, пишет Ura.ru.

Специалисты отметили, что Росатом за пять лет поднялся в списке работодателей на 30 позиций, что стало самым большим ростом за всю историю рейтинга.