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Названы лучшие работодатели России
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Названы лучшие работодатели России 

Национальная Служба Новостей 14 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Рекрутинговый портал Headhunter.ru составил «Рейтинг работодателей России — 2017». Лучших предложено было выбрать соискателям на должности и работникам самих предприятий среди тысячи госкомпаний с количеством сотрудников более 100 человек. В результате лучшей среди работодателей стала компания «Сибур». На второе место опрошенные поставили Росатом, на третье — IT-компанию NVIDIA, пишет Ura.ru.
Специалисты отметили, что Росатом за пять лет поднялся в списке работодателей на 30 позиций, что стало самым большим ростом за всю историю рейтинга.
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