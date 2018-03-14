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Реальные доходы жителей Красноярского края в прошлом году стали еще меньше
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Реальные доходы жителей Красноярского края в прошлом году стали еще меньше 

АиФ Красноярск 14 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
В 2017 году зарплаты и пенсии жителей Красноярского края росли, а реальные доходы падали. Об этом сообщили в Красноярскстате.
В прошлом году среднедушевой доход населения немного вырос по сравнению с 2016 и составил чуть больше 28 тысяч рублей. При этом реальные доходы, с учетом инфляции, сократились почти на 3 процента.
Средняя зарплата в прошлом году равнялась 40929 рублей, в бюджетной сфере 34380 рублей. Это немного больше, чем в 2016. Самая высокая зарплата традиционно зафиксирована в добывающих отраслях (превышает среднюю в два раза), меньше всего по-прежнему получают в организациях по производству одежды — лишь треть от среднекраевой.
Средний размер назначенных пенсий увеличился почти на 7 процентов и составил 14226 рублей. При этом в прошлогоднем январе пенсионеры получали единовременную выплату по 5 тысяч рублей. В этом году таких компенсаций не будет.
Добавим, что в IV квартале 2017 года среднедушевой денежный доход населения превысил величину прожиточного минимума в 3 раза, среднемесячная начисленная заработная плата одного работника обеспечила почти 4 величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
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