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13% барнаульцев готовы уехать из региона ради лучшей жизни
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13% барнаульцев готовы уехать из региона ради лучшей жизни 

АиФ — Алтай 14 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
13% барнаульцев готовы уехать из Алтайского края в ближайшие год-два в поисках лучшей жизни. Даные телефонного опроса жителей 40 городов России приводит Финансовый университет при Правительстве РФ.
По числу желающих переехать Барнаул занял 9 место. Больше всего недовольных своим городом в Махачкале (20%), Тольятти (19%), Омске (18%). Много недовольных жизнью в родном регионе среди сибиряков: томичей, новокузнечан, кемеровчан, новосибирцев. Чаще всего людей не устраивает низкий уровень зарплаты, плохая экология и городская инфраструктура. К переезду больше склонны молодые люди мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет с неоконченным высшим образованием.
Самыми довольными горожанами стали москвичи, петербуржцы и тюменцы.
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