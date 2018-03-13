Ещё
Эксперты низко оценили репутацию Apple
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты низко оценили репутацию Apple 

Apple Insider 13 марта 2018
Фото: Apple Insider
По итогам ежегодного голосования, которое проводит организация Harris Poll, компания Apple упала в рейтинге репутации бренда на 29 место, хотя в прошлом году находилась на пятом. Почему же это произошло и стоит ли воспринимать всерьез этот социологический опрос?
Для начала отметим, что опрос проводится среди 25 800 американских потребителей. Поэтому мало кого удивит, что первое место занял бренд Amazon, ведь в США, кажется, каждый потребитель хотя бы раз в день как-то с ним взаимодействует. Кстати, в этой связи интересен комментарий гендиректора Harris Poll Джона Герземы по поводу того, что компания Tesla взлетела в рейтинге до третьего места:
«Компания Илона Маска продемонстрировала рост на фоне отправки Tesla Rodster в космос на борту ракеты SpaceX. И это притом, что на Земле доставка этих машин осуществляется не так уж гладко».
Иными словами, Герзема признал, что «репутация» бренда в этом рейтинге во многом зависит не от качества предлагаемых им товаров и услуг, а от пиар-деятельности компании. Если эта марка в данный момент на слуху у большого количества людей, то и репутация у нее автоматически хорошая. Не правда ли, сомнительный критерий?
И так как компания Тима Кука в этом году просто скромно выполняла свою работу, создавая лучшие в мире продукты, а не отправляя их в космос, то и говорили о ней меньше. Но является ли этот показатель каким-то мерилом репутации бренда? Предлагаем делиться мнениями в комментариях и нашем официальном чате в Telegram.
Apple Insider: последние новости
Хакеры взломали Safari и Touch Bar, но волноваться не стоит Как выглядит инструмент для взлома iPhone #Видео: Эволюция iPad — большой путь самого популярного планшета
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП41
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»129
Порошенко поставили ультиматум по Крыму274
Умер Александр Павловский11
Семью Фриске лишают имущества17
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение