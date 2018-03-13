Эксперты низко оценили репутацию Apple

По итогам ежегодного голосования, которое проводит организация Harris Poll, компания Apple упала в рейтинге репутации бренда на 29 место, хотя в прошлом году находилась на пятом. Почему же это произошло и стоит ли воспринимать всерьез этот социологический опрос?

Для начала отметим, что опрос проводится среди 25 800 американских потребителей. Поэтому мало кого удивит, что первое место занял бренд Amazon , ведь в США , кажется, каждый потребитель хотя бы раз в день как-то с ним взаимодействует. Кстати, в этой связи интересен комментарий гендиректора Harris Poll Джона Герземы по поводу того, что компания Tesla взлетела в рейтинге до третьего места:

«Компания Илона Маска продемонстрировала рост на фоне отправки Tesla Rodster в космос на борту ракеты SpaceX. И это притом, что на Земле доставка этих машин осуществляется не так уж гладко».

Иными словами, Герзема признал, что «репутация» бренда в этом рейтинге во многом зависит не от качества предлагаемых им товаров и услуг, а от пиар-деятельности компании. Если эта марка в данный момент на слуху у большого количества людей, то и репутация у нее автоматически хорошая. Не правда ли, сомнительный критерий?