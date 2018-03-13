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Спиннеры официально признали опасными для здоровья
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Спиннеры официально признали опасными для здоровья 

Chip.ru 13 марта 2018
Фото: Chip.ru
Невероятно популярные в прошлом году игрушки — спиннеры, обладателями которых, согласно опросам ВЦИОМ, является почти каждый второй россиянин, теперь могут попасть под запрет. Эти нехитрые крутящиеся штуковины очутились в списке европейской системы быстрого оповещения о сомнительной продукции. По мнению авторов данного списка, дети могут проглотить мелкие детали спиннера, что приведет как минимум к проблемам с пищеварением. Особенно опасными признали модели с подсветкой. Обеспечивающие их энергией крошечные батарейки, в случае проглатывания, способны вызывать ожоги пищевода и кишечника. Стоит отметить, что всего за прошлый год в систему быстрого оповещения о представляющих опасность товарах пришло порядка 2 000 сообщений. Так что спиннеры там не одиноки. Но именно на крутящиеся игрушки пришлась большая часть этих жалоб — 636 сообщений или 29% от общего числа.
Источник: РБК
Фото: pexels.com Опрос: У вас есть спиннер? Да, кручу каждый день как одержимый Был, но уже надоел Был. Потерял и очень скучаю по нему. Плачу по ночам Никогда не было Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Первый в мире телефон-спиннер обойдется всего в $18  Россияне «убивают» смс
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