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Презентован социологический проект «Россия удивляет»
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Презентован социологический проект «Россия удивляет» 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Фото: Ридус
ВЦИОМ представил проект «Россия удивляет», воплощенный в онлайн и офлайн форматах: открыт сайт и выпущена книга «Россия удивляет: социология и статистика против мифов и вымысла».
Как сообщается на сайте ВЦИОМ, цель проекта «Россия удивляет» — с позиции сегодняшнего дня взглянуть назад и посмотреть, а как в действительности изменилась наша страна и общество по сравнению с тем, что было в 1990-е годы. Проект освещает итоги развития России за 2000-2017 годы в трех аспектах: «возрождение», «кризис», «будущее».
Во время экономического подъема 2000-2017 годов Россия бурно развивала экономику, укрепляла свою финансовую стабильность и приобрела статус энергетической сверхдержавы. Индекс Оукена (измеряемый как сумма уровня безработицы и величины инфляции в стране) за 17 лет сократился на 22,3 пункта. Россия в начале XXI века оказывается по динамике индекса Оукена в одном ряду с США времен Джона Кеннеди и Рональда Рейгана.
Темпы роста ВВП России устойчиво превышают среднемировые. Происходит непрерывная модернизация производственных мощностей — с 2000 года они обновлены примерно на две трети и продолжают обновляться. Если принять уровень 2000 года за 100%, то объем платных услуг населению к 2017 году составил 171%, а оборот розничной торговли 271%. Радикально улучшились условия для ведения бизнеса — Россия уже на 35 месте в рейтинге по данным доклада «Doing business-2018». Рубль стал вызывать у россиян больше доверия, чем американский доллар. Подъем сельского хозяйства позволил обеспечить продовольственную безопасность.
Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, снизилась с трети (33,5%) в 1992 году до 13,5% в 2016 году. Экономический кризис 2014-2015 годов отрицательно сказался на материальном положении россиян, но оно по-прежнему значительно лучше, чем в конце 1990-х. Материальное положение своей семьи положительно оценивают более 80% граждан. Повышение материального благосостояния привело к настоящей революции жизненных стандартов. Так, сегодня россияне могут себе позволить совершить значительно больше туристических поездок, чем ранее.
Меняется система образования. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, за шесть последних лет выросло с 1 млн 57 тыс. до 2 млн 325 тыс. Обучение детей становится все более разносторонним: число учащихся в организациях дополнительного образования выросло до 11 млн человек. С 2000 по 2015 год число выпускников высших учебных заведений выросло в 2,2 раза (с 635 тыс. до 1,3 млн чел.). Растет интеллектуальный потенциал российской науки. Все больше заявок подается в Роспатент на защиту интеллектуальных прав на инновационные продукты, созданные в России. В обществе наука воспринимается как символ полезных открытий, напряженного труда и условие прогресса. Все больше людей пользуются интернетом: В 2003 году число пользователей составляло 9,3 млн человек, а в 2017 год — уже более 81 млн  Все больше россиян ведут здоровый образ жизни. В 2013 году доля россиян, занимающихся спортом, превысила долю тех, кто никогда не занимается физкультурой или спортом. К 2017 году три четверти россиян так или иначе ведут спортивный образ жизни. Снижается употребление алкогольных напитков.
Как сообщает «Ридус», в ходе презентации проекта гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров привел несколько примеров развития страны, основываясь на социологических исследованиях. К примеру, доля счастливых людей в России с 1990 по 2017 год увеличилась почти вдвое, достигнув 85%, а доля несчастливых снизилась вдвое — до 13%.
«В 1990 году счастливых у нас было 44%. Прошло время, и за 27 лет доля тех, кто считает себя счастливыми, практически удвоилась и достигла 85%, несмотря на все кризисы, военные тревоги и все прочее. Я думаю, это один из главных результатов нашего общественного развития», — цитирует Федорова ТАСС.
Также социологи констатируют значительное увеличение доли россиян, позитивно оценивающих свой достаток — с 67% до 81%.
«Если говорить о тех, кто позитивно или средне оценивает свое материальное положение, то в 2005 году их было 67%, а сегодня 81%. Абсолютный максимум был достигнут в 2014 году и составил 86%. Доля тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое, снизилась по сравнению с 2005 годом: с 33% до 19% в 2017 году. Это не абсолютный минимум, абсолютный минимум был достигнут в 2014 году, тогда лишь 13% жаловались на свое материальное положение. Все объяснимо: два года кризиса, год экономической стагнации, тем не менее только 19%», — отметил Федоров.
В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что современная Россия вышла на первое место в мировом рейтинге читательской грамотности среди школьников. Ранее территориальная недоступность учреждений для детей младшего дошкольного возраста долгое время являлась ключевой проблемой России, однако на сегодняшний день она, по мнению Чеснакова, решена.
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