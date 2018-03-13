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Только 15% жителей Ленобласти уходят с работы вовремя, остальные задерживаются
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Только 15% жителей Ленобласти уходят с работы вовремя, остальные задерживаются 

Ivyborg.ru 13 марта 2018
Фото: Ivyborg.ru
Большинство жителей Ленобласти не уходят с работы вовремя. Об этом говорят результаты опроса в социальных сетях, который проводил комитет по труду и занятости населения региона, сообщает Online47.ru.
Согласно результатам исследования, 82% жителей области стабильно засиживаются на работе. Вовремя уходят всего 15% опрошенных, а 3% сотрудников периодически заканчивают рабочий день раньше.
По мнению экспертов биржи труда, переработки в последнее время стали нормой. В большей степени это касается частных компаний: многие из них объясняют сверхурочную работу ненормированным рабочим графиком или тем фактом, что сотрудники не справляются с обязанностями в рабочее время, а потому вынуждены трудиться сверхурочно.
Впрочем, ряд других экспертов считают, что причиной тругодоголизма россиян стал кризис. Американские ученые пришли к выводу, что у тех, кто часто задерживается на работе и трудится больше 45 часов в неделю, заболевания сердца развиваются на 35% чаще, чем у тех, кто работал 45 часов и менее.
Именно поэтому профсоюзы многих стран добиваются сокращения рабочей недели. В России этот вопрос обсуждают регулярно. Так, несколько лет назад Международная организация труда (МОТ) предлагала своим членам, куда входит и Россия, перейти на сокращенную — четырехдневную — рабочую неделю. В Госдуме этот вопрос обещали не оставить без внимания, но в итоге оставили россиянам пятидневку и 40 рабочих часов в неделю.
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