Только 15% жителей Ленобласти уходят с работы вовремя, остальные задерживаются

Большинство жителей Ленобласти не уходят с работы вовремя. Об этом говорят результаты опроса в социальных сетях, который проводил комитет по труду и занятости населения региона, сообщает Online47.ru

Согласно результатам исследования, 82% жителей области стабильно засиживаются на работе. Вовремя уходят всего 15% опрошенных, а 3% сотрудников периодически заканчивают рабочий день раньше.

По мнению экспертов биржи труда, переработки в последнее время стали нормой. В большей степени это касается частных компаний: многие из них объясняют сверхурочную работу ненормированным рабочим графиком или тем фактом, что сотрудники не справляются с обязанностями в рабочее время, а потому вынуждены трудиться сверхурочно.

Впрочем, ряд других экспертов считают, что причиной тругодоголизма россиян стал кризис. Американские ученые пришли к выводу, что у тех, кто часто задерживается на работе и трудится больше 45 часов в неделю, заболевания сердца развиваются на 35% чаще, чем у тех, кто работал 45 часов и менее.