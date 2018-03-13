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Россияне оказались довольны своей работой больше, чем европейцы
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Россияне оказались довольны своей работой больше, чем европейцы 

Русская Семерка 13 марта 2018
Фото: Русская Семерка
Каждый день нас мотивируют найти работу мечты, дорасти до нее или, чем черт не шутит, создать ее самому. И если человечеству нужно столько мотивации, чтобы обрести такую карьеру, то встает резонный вопрос: работа мечты это миф или реальность?
По результатам опроса самыми довольными своей работой оказались жители города Грац, Австрия: 85% его населения не понаслышке знают что такое трудиться на любимой работе. Второе место в статистике Евростата заняли горожане из Вены — 79%. Всего лишь на 1% по уровню счастья от них отстают жители Копенгагена и Ренна — 78%, а сразу после идут брюссельцы — 77% счастливо трудоустроенных.
Приятно отметить, что наши соотечественники опередили даже самых счастливых людей Европы. Удовлетворенность россиян своей службой составляет 86%. Причем 79% из них не оставят свое дело, даже если исчезнет необходимость зарабатывать деньги.
Самая несчастная в карьерном плане нация — венгры, особенно живущие в Мешкольце, уровень позитивных отзывов там составил всего 44%. Чуть счастливее них афиняне (45%) и соотечественники из Будапешта (49%).
Одной из проблем поиска работы мечты Стивен Леуондовский, преподаватель когнитивистики в Бристольском университете, видит в искаженном ее восприятии. По его мнению основным подводным камнем при ее поиске становится намерение найти работу, которая заменит мать, жену, друга и собаку, что не только неверно, но и невозможно. По-настоящему счастливым человека делает работа, которая приносит реализацию и оставляет место для других сфер жизни.
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