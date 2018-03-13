«Просвещение» вошло в топ-100 лучших работодателей РФ по версии HeadHunter

По данным рейтинга, компания набрала 106,4 балла, заняв 31 место.

В основе рейтинга HeadHunter лежит методология, согласно которой компании оцениваются с трёх сторон — «Внешняя оценка» (мнение соискателей, ищущих работу), «Оценка эффективности деятельности HR департамента» (данные профессионалов в области HR) и «Внутренняя оценка» (мнение сотрудников компаний). Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей — 40%; опрос сотрудников — 40%; оценка HR-специалистов — 20%. Три независимые оценки суммируются согласно своему весу и определяют итоговое место компании в рейтинге.

Как заявил РИА Новости президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун , включение «Просвещения» в рейтинг лучших работодателей — результат конкретных шагов по улучшению качества рабочей среды в компании.

"Компания растёт и вместе с ней растёт каждый из сотрудников. Мы уже не просто холдинг, мы стали образовательным интегратором, что обязывает выстраивать бизнес-процессы на качественно новом уровне. Именно поэтому мы предприняли ряд конкретных шагов по улучшению качества рабочей среды. Это и создание системы внутренних коммуникаций, что очень важно для такой масштабной структуры, работа над разными инновационными проектами, где сотрудники могут проявить себя, внимательное отношение к коллегам: для нас люди — не винтики огромного механизма, в каждом человеке мы видим личность, и стараемся раскрыть его талант", — сказал Узун.

Холдинг «Просвещение» работает в сфере образования на протяжении 86 лет. Это многопрофильная компания, предлагающая комплексный образовательный продукт — учебники и учебные пособия, оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов и руководителей организаций образования.