УГХ администрации Пскова заняло последнее место по качеству финансового менеджмента в 2017 году 

Администрация Пскова опубликовала сводный рейтинг главных распорядителей средств бюджета Пскова в 2017 году: наивысший рейтинг получило управление по градостроительной деятельности с уровнем качества финансового менеджмента в 88 процентов. На втором месте — комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, его уровень эксперты оценили на 85 процентов. Третье место разделили управление культуры и управление по учету и распределению жилой площади, их показатель — 76 процентов. Далее места распределились следующим образом: управления строительства и капитального ремонта и комитет по управлению муниципальным имуществом — 72 процента, финансовое управление — 69 процентов, администрация Пскова и управление образования — 66 процентов, управление городского хозяйства — 59 процентов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».