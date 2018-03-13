Ещё
УГХ администрации Пскова заняло последнее место по качеству финансового менеджмента в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УГХ администрации Пскова заняло последнее место по качеству финансового менеджмента в 2017 году 

Псковская губерния 13 марта 2018
Администрация Пскова опубликовала сводный рейтинг главных распорядителей средств бюджета Пскова в 2017 году: наивысший рейтинг получило управление по градостроительной деятельности с уровнем качества финансового менеджмента в 88 процентов. На втором месте — комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, его уровень эксперты оценили на 85 процентов. Третье место разделили управление культуры и управление по учету и распределению жилой площади, их показатель — 76 процентов. Далее места распределились следующим образом: управления строительства и капитального ремонта и комитет по управлению муниципальным имуществом — 72 процента, финансовое управление — 69 процентов, администрация Пскова и управление образования — 66 процентов, управление городского хозяйства — 59 процентов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Скончался реставратор Крыпецкого монастыря под Псковом Александр Кравчук Полцарства за явку МАЗ готов поставить в Псковскую область новую технику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП41
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»129
Порошенко поставили ультиматум по Крыму274
Умер Александр Павловский11
Семью Фриске лишают имущества17
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение