Подросли инвестиции в реальный сектор экономики Урала

Так, в целом по Уральскому федеральному округу зафиксировано увеличение объемов инвестиций в основной капитал на 3,2 процента. Казалось бы, неплохо, если бы не одно но: фактический рост произошел только в трех из шести субъектов — в Югре , Тюменской и Челябинской областях. Причем в двух регионах Западной Сибири он заметный — 13,8 и 19,9 процента соответственно, а на Южном Урале — один процент. Это неудивительно, потому что активнее всего в обновление и развитие вкладываются предприятия добывающего и нефтехимического комплексов, большая часть которых сосредоточена как раз в тюменской «матрешке».

В Курганской и Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе объемы инвестиций, если верить Росстату, упали. В Зауралье падение настолько велико, что граничит с провалом — 24,1 процента. Вообще кривая финансовых вливаний в реальный сектор экономики региона начиная с 2010 года ползет вниз, с небольшими пиками в 2011, 2012 и 2016 годах. Самое большое падение было зафиксировано здесь после кризиса 2009 года — на 26,9 процента.

На Среднем Урале и на Ямале ухудшение показателей не столь драматично: оно составило лишь 3,6 и 3,8 процента соответственно. Однако если для ЯНАО это скорее исключение, чем правило (в прошлом году показатель вырос на 22,1 процента, в 2014-м — на 18,5, в 2012-м — на 16,7), то для Свердловской области — закономерность. В прошлом году инвестиционная активность здесь упала на 13,4 процента, в позапрошлом — на 14,9.

Очень кстати на днях региональные власти выступили с заявлением: инвестиционная политика Свердловской области в 2018 году должна стать более эффективной и динамичной, ведь поставлена задача за пять лет увеличить объем инвестиций в основной капитал в полтора раза.

Основными факторами, ограничивающими инвестиционную активность, бизнес, как и раньше, считает недостаток собственных средств и неопределенность экономической ситуации в стране

— Особое внимание необходимо уделить развитию инвестпроектов в моногородах: не только усилить работу по привлечению резидентов в индустриальный парк «Богословский» и ТОСЭР «Краснотурьинск», но и активнее работать с проектами других моногородов региона, — заявил вице-губернатор Алексей Орлов

К слову, по данным департамента информационной политики губернатора, объем инвестиций в основной капитал не упал на 3,6 процента, а вырос на четыре. Абсолютные цифры — 337,8 миллиарда рублей — у Росстата и областных властей совпадают, а вот направления вектора почему-то противоположны. Как пояснили «РГ» в департаменте, дело в различных методиках подсчетов: данные прямого статистического наблюдения показали рост показателей в организациях реального сектора экономики, а итоговая статистика по полному кругу организаций — снижение, поскольку она включала корректировки, связанные с падением объемов ввода и покупки недвижимости. То есть Росстат в общем объеме инвестиций учитывает и вложения частных лиц в покупку жилья, и общая цифра отражает снижение активности на рынке недвижимости.

Как бы то ни было, предпринимательские оценки инвестиционного климата в стране и в регионе по-прежнему очень сдержанные. Основными факторами, которые ограничивают инвестиционную активность, бизнес, как и раньше, считает недостаток собственных средств и неопределенность экономической ситуации в стране. Эти причины назвали 57 процентов опрошенных статистиками руководителей предприятий. Среди других негативных факторов, препятствующих росту и развитию компаний, — дороговизна коммерческих кредитов, высокий уровень инфляции и инвестиционные риски.

мнение

Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП):

— Увеличение объема инвестиций в регионе подтверждают результаты опроса предприятий — членов СОСПП за 2017 год. Если сравнивать с итогами предыдущего опроса, предприниматели показывают большую заинтересованность в инвестиционной деятельности. Это говорит об улучшении делового климата в целом: предприятия выходят из кризиса и готовы развиваться дальше.