В Севастополе зафиксировали один из самых высоких показателей прироста населения в стране

СЕВАСТОПОЛЬ , 13 марта. / ТАСС /. Показатель прироста населения в Севастополе является одним из самых высоких в России , в прошлом году число горожан выросло почти на 8 тыс. Об этом губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, выступая в заксобрании города с ежегодным отчетом о деятельности правительства за предыдущий год.

"В прошлом году, по официальным данным, число горожан увеличилось на 7,7 тыс. и составило 436,5 тыс. человек — это один из самых высоких показателей прироста населения в Российской Федерации. При этом существенно — на 5,7% — снизился коэффициент смертности", — сказал Овсянников.