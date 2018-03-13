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В Севастополе зафиксировали один из самых высоких показателей прироста населения в стране
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В Севастополе зафиксировали один из самых высоких показателей прироста населения в стране 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Показатель прироста населения в Севастополе является одним из самых высоких в России, в прошлом году число горожан выросло почти на 8 тыс. Об этом губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, выступая в заксобрании города с ежегодным отчетом о деятельности правительства за предыдущий год.
"В прошлом году, по официальным данным, число горожан увеличилось на 7,7 тыс. и составило 436,5 тыс. человек — это один из самых высоких показателей прироста населения в Российской Федерации. При этом существенно — на 5,7% — снизился коэффициент смертности", — сказал Овсянников.
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