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Почти каждый десятый житель Красноярска хочет уехать жить в другой город
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Почти каждый десятый житель Красноярска хочет уехать жить в другой город 

АиФ Красноярск 13 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
Почти каждый десятый житель Красноярска хочет уехать из города в поисках лучшей жизни. Готовность населения к переезду оценил Финансовый университет при Правительстве РФ.
Специалисты проанализировали все крупные и средние города страны и пришли к выводу, что 8 процентов жителей готовы переехать в ближайшие несколько лет на новое место.
Меньше всего желающих покинуть Санкт-Петербург, Москву, Тюмень, Нижний Новгород, Севастополь. Много людей не хотят жить в Махачкале, Тольятти, Омске, Томске и Челябинске.
Красноярск оказался примерно в середине списка. Среди опрошенных сибиряков около девяти процентов хотят уехать из города. В основном это студенты и люди с высоким уровнем дохода.
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