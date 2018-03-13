Почти каждый десятый житель Красноярска хочет уехать жить в другой город

Специалисты проанализировали все крупные и средние города страны и пришли к выводу, что 8 процентов жителей готовы переехать в ближайшие несколько лет на новое место.

Москву, Тольятти, Омске, Томске и Челябинске. Меньше всего желающих покинуть Санкт-Петербург Тюмень , Нижний Новгород, Севастополь . Много людей не хотят жить в Махачкале

Красноярск оказался примерно в середине списка. Среди опрошенных сибиряков около девяти процентов хотят уехать из города. В основном это студенты и люди с высоким уровнем дохода.