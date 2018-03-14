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Новосибирск вошёл в рейтинг самых безопасных городов страны
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Новосибирск вошёл в рейтинг самых безопасных городов страны 

ngs.ru 14 марта 2018
Фото: ngs.ru
Специалисты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых безопасных городов России. Новосибирск занял четвёртую строчку.
Войти в тройку лидеров нашему городу помешала Казань. Именно она замыкает тройку самых безопасных (по мнению респондентов агентства) городов страны. На первом и втором месте оказались Екатеринбург и Москва. А вот Санкт-Петербург уступил Новосибирску целую позицию. Культурная столица занимает пятую строчку в топе самых безопасных городов страны.
«Рейтинг формировался на основании оценки жителей 29 городов РФ по десятибалльной шкале. Респондентам был задан вопрос: «Насколько безопасно вы чувствуете себя в городе?»», — сообщают авторы исследования.
Как отмечают специалисты агентства, общая выборка исследования составила 2900 респондентов в возрасте от 19 до 54 лет.
Новосибирск не впервые попадает в поле зрения специалистов Zoom Market. В начале марта НГС. НОВОСТИ писали о социальном опросе, в котором приняли участие сибирячки. Девушкам предложили рассказать о самых важных качествах мужчин.
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