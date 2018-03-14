Новосибирск вошёл в рейтинг самых безопасных городов страны

Специалисты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых безопасных городов России Новосибирск занял четвёртую строчку.

Войти в тройку лидеров нашему городу помешала Казань . Именно она замыкает тройку самых безопасных (по мнению респондентов агентства) городов страны. На первом и втором месте оказались Екатеринбург Москва . А вот Санкт-Петербург уступил Новосибирску целую позицию. Культурная столица занимает пятую строчку в топе самых безопасных городов страны.

«Рейтинг формировался на основании оценки жителей 29 городов РФ по десятибалльной шкале. Респондентам был задан вопрос: «Насколько безопасно вы чувствуете себя в городе?»», — сообщают авторы исследования.

Как отмечают специалисты агентства, общая выборка исследования составила 2900 респондентов в возрасте от 19 до 54 лет.