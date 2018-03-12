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Молодежь сделает свой выбор
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Молодежь сделает свой выбор 

Вечерняя Москва 12 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ежедневно обзванивают тысячу респондентов из 80 регионов страны, в том числе Москвы. На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что президентской гонкой интересуются 75 процентов москвичей. 62 процента жителей столицы считают, что средства массовой информации вполне объективно освещают предвыборную гонку. Еще четверть опрошенных, наоборот, недовольны работой журналистов.
Хочется отметить, что с каждым месяцем растет число тех, кто намерен пойти на выборы и, проголосовав, выполнить свой гражданский долг. Если в январе 67 процентов населения высказывались, что примут участие в голосовании, а 11 процентов ответили, что, «скорее всего, примут», то в начале марта уже 74 процента горожан высказались, что обязательно пойдут голосовать, и лишь 9 процентов сказали, что, «скорее всего, пойдут».
Не меняется количество тех, кто категорически не желает идти на избирательный участок. Таких и в начале года было, и за неделю до выборов — 6 процентов.
По сравнению с началом года снизился — с 15 до 9 — процент тех, кто не определился, пойдут ли они на выборы или нет. Именно за счет этих людей прибавилось число желающих проголосовать.
Радует, что выборами начали интересоваться молодые люди, которые активно обсуждают этот вопрос в социальных сетях. Отмечу также, что неожиданно для всех многие из кандидатов стали активно вести пропаганду в интернете.
И о том, на что должен обратить внимание вновь избранный президент страны. По мнению москвичей, это дальнейшие преобразования в сфере здравоохранения и образования, а также увеличение пенсий, ликвидация социального неравенства и безработицы.
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