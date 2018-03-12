Не опрос, а контрпрограммирование: «исследование» КПРФ оценил эксперт

Мониторинг интернета, который провели в КПРФ, установив лидерство Павла Грудинина , ничто иное как контрпрограммирование, считает директор Института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов

На сайте КПРФ провели мониторинг интернета, и сделали вывод, что кандидат партии на президентских выборах Павел Грудинин лидирует по итогам голосований с 56% голосов.

"Интернет-голосования в ходе президентских выборов стали привычным элементом агитационной кампании. ЦИПКР и Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний проанализировали данные крупнейших пабликов в сети интернет и новых медиа, где проводятся интернет-голосования", — сообщается на партийном сайте. Указывается, что данные приведены по состоянию на 12 марта 2018 года.

Нюанс в том, что согласно правилам публикования данных опросов, составленным Роскомнадзором , необходимо указывать определенную информацию, в том числе, место проведения опроса (город, регион и т.д.), точную формулировку вопроса, используемую при опросе граждан, статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).

Под внесистемный протест

Такого рода опрос — это то, что называется серыми технологиями, контрпрограммированием общественного сознания, говорит Алексей Мартынов: «Они еще не грязные, но уже серые».

"Хочу сказать — это, подчеркиваю, мое личное мнение — коммунисты, которые в моих глазах были флагманами левого движения в России — хотя, конечно, определенные признаки деградации можно было заметить и во время парламентской кампании в 2016 году — пали ниже плинтуса. Пали, сдав партийную структуру под внесистемный протест", — сказал эксперт.

Решение заранее

Основным лозунгом, по словам эксперта, будет — «за честные выборы».

"То есть это мероприятие, которое организует доверенное лицо кандидата Павла Грудинина, пройдет на второй день после выборов. По правилам заявки на такие митинги принято подавать за неделю. Это значит, что они заранее уверены в том, что выборы будут нечестными. Не удивлюсь, что некоторые зарубежные деятели, в прошлый раз пытавшиеся делать ставку на внесистемную оппозицию, на так называемое либеральное болото, теперь ставят на флагманов левого движения", — сказал эксперт, добавив, что будет «рад ошибиться и принести извинения, но боюсь, этого не произойдет».

"На неокрепшие умы"

С КПРФ, отметил Мартынов, все ясно — прежних репутационных позиций партия себе не вернет, тем более после такого дивертисмента на этих президентских выборах. А что касается опроса, это, повторил он, никак не опрос, а манипуляция, контропрограммирование.

"Эффекта никакого иметь это не может, кроме того, что подобные вбросы ориентированы на некомпетентную аудиторию, на молодые неокрепшие умы, не имеющие ни жизненного, ни электорального опыта", — сказал политолог.