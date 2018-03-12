Какие регионы получили больше всего инвестиций в 2017 году

В прошлом году инвестиции в России подросли на 4,4 процента к предыдущему году. Если анализировать динамику инвестиций за последние четыре года, то самые высокие темпы роста показали Ненецкий АО (в 2,1 раза) и Якутия (59 процентов), в которых осваиваются новые нефтегазовые месторождения. А также Амурская область (46 процентов), где строится космодром и газоперерабатывающий завод. Из крупных регионов не имели кризисного спада или уже вышли из него Ямало-Ненецкий АО (рост на 22 процента), Москва (16 процентов), Ленинградская и Воронежская области (8-10 процентов), Ханты-Мансийский АО и Сахалин.

Самый большой приток вложений за последние годы в крупнейшие или новые нефтегазовые регионы, а также столицу страны. Значительный инвестиционный спад сохраняется в большинстве индустриальных регионов Поволжья, Урала и Сибири. А самый серьезный отток финансовых ресурсов в слаборазвитых и депрессивных регионах.

Между тем, уверена, что куда важнее территориальное распределение инвестиций, чем их динамика. Из всех федеральных округов больше всего инвестиций в прошлом году получил Центральный (26,1 процента) — во многом за счет Москвы. Второе место у Уральского (18 процентов) — за счет нефтегазовых автономных округов Тюменской области , далее идут Поволжский (15,1 процента), Северо-Западный (11,7 процента), Сибирский (9,5 процента), Южный (8,8 процента), Дальневосточный (7,6 процента). Меньше всего получает Северо-Кавказский округ (3,2 процента).

Доля Дальнего Востока в инвестициях выросла с 6,1 процента в 2013-2015 годах до 7,6 процента в прошлом году, но все еще заметно ниже пика 2011 года (9,4 процента), когда средства выделялись на подготовку саммита АТЭС и строительство нефтепровода на восток. Инвестиционный «поворот на восток» идет крайне медленно.

Распределение финансовых потоков по регионам показывает, насколько важны два конкурентных преимущества — огромный рынок столичной агломерации и большие нефтегазовые ресурсы. На Тюменскую область с автономными округами в последние годы приходилось 14-15 процентов от всех инвестиций в России, а доля Москвы за последние два года выросла с 11,6 до 12,4 процента. С добавкой области на Московскую агломерацию приходится каждый шестой рубль инвестиций (17 процентов). Десять регионов-лидеров в прошлом году получили больше инвестиций, чем остальные 73 субъекта РФ, что говорит о региональном неравенстве. Деньги в России идут в основном туда, где «неубиваемые» конкурентные преимущества позволяют получить отдачу.

В структуре инвестиций более половины составляют собственные средства предприятий и организаций. Доля инвестиций из бюджетов относительно невелика (16,3 процента) и делится примерно пополам между федеральным бюджетом и казной регионов и муниципалитетов. Бюджетные инвестиции — важный инструмент региональной политики. Как он использовался в 2017 году?

Десять регионов-лидеров в прошлом году получили больше инвестиций, чем остальные 73 субъекта РФ В 2017 году главным приоритетом стал Крым и соседние с ним регионы Юга. Доля инвестиций в ЮФО выросла с 18 процентов всех бюджетных вливаний в 2016 году до 29 процентов в прошлом году. Крым с Севастополем получили 13 процентов, Краснодарский край Ростовская область суммарно — еще 15 процентов. В основном это инвестиции в инфраструктурные проекты (Крымский мост, федеральная трасса «Таврида» и др.). Доля Дальневосточного федерального округа в инвестициях из федерального бюджета снизилась с 10 процентов в 2014 г. до 4 процентов в прошлом году.

Инвестиции из бюджетов регионов и муниципалитетов сопоставимы по объему с вложениями из федерального бюджета, но территориальные диспропорции выражены сильнее: на долю Москвы приходится 35 процентов всех инвестиций. Другим регионам и не снились такие инвестиционные расходы. Бюджет столицы — очень крупный инвестор: в структуре всех инвестиций в Москву в прошлом году его доля составила 23 процента, а федерального бюджета — только четыре процента. Инвестиции столичного бюджета создают мультипликативный эффект, стимулируя приток вложений со стороны бизнеса.