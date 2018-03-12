Народный Политпрогноз: сколько наберут фавориты президентской кампании?

Наши читатели пытались спрогнозировать явку по стране и по своим регионам, а также делали предположения, какой процент голосов удастся собрать тем или иным кандидатам. Сегодня — последний день, когда можно делать опросы и публиковать их данные. На сайте народного политпрогноза завершен сбор ваших политических предсказаний, а после 18 марта мы подведем итоги — выясним, кто из прогнозистов оказался самым прозорливым. Итак, к каким же выводам пришли сегодня избиратели, читающие «ФедералПресс»

В среднем явка по регионам ожидается на уровне 62-64%

Аббас Галлямов , политолог: «Большое количество избирателей сейчас столкнулось с серьёзной дилеммой: голосовать за Путина — это значит похоронить надежду на перемены, голосовать против — страшно, потому что перемены, конечно, будут, но вдруг они окажутся переменами к худшему? Предсказать, как проголосуют люди, столкнувшиеся со столь сложным выбором, практически невозможно. Кроме того, надо понимать, что на голосование многих избирателей повлияет и факт того, что победа Путина предопределена. Именно поэтому они могут отдать свои голоса кому-то из альтернативных кандидатов — не потому что верят в их победу или хотят ее, а просто для того, чтобы послать Путину сигнал о том, что они чем-то в стране недовольны. Понять, сколько таких „сигнальщиков“ среди в общем и целом лояльных избирателей — совсем непросто».

Олег Иванов , политолог: «Соглашусь с прогнозом по явке: скорее всего, она действительно будет в пределах 60-65%, может быть даже немного выше, учитывая масштабную медиакампанию по привлечению людей на избирательные участки». Константин Калачев , политолог: «С прогнозом по явке готов согласиться. Явка будет выше 60 процентов».

Теперь поговорим о каждом из кандидатов. Мало кто сомневается в победе на выборах действующего президента России Владимира Путина. В целом по стране ему прочат победу 74,9% опрашиваемых. Например, в Мордовии за нынешнего президента готовы проголосовать 85% избирателей, на Ямале — 83,5%, в Липецкой области— 82%, в Крыму — 70,5%, в Тамбовской области — 73,3%, Оренбургская область — 72,8, в Татарстане — 72,7%, в Адыгее — 69,1%. (подробнее— на нашем инфографике)

Дмитрий Руденкин, социолог: «Путин наберет не меньше 65%. Даже думаю, что больше. Причем я не о тех голосах, которые ему якобы „нарисуют“. У Путина — очень мощная электоральная база, с которой он виртуозно своей риторикой заигрывает. И эта база и так обычно ходит на избирательные участки, а тут еще и на ее чувствах Путин начал удачно играть в своих заявлениях и в послании ФС. Так что голосов он получит больше, готов спорить».

Олег Иванов, политолог: «По последним данным ФОМ ВЦИОМ действующий президент набирает 65-70% голосов». Что касается «серебряного» и «бронзового» призера — то и здесь выбор наших читателей ясен, хотя их отрыв друг от друга не столько очевиден, как ожидалось.

Дмитрий Руденкин, социолог: «Второе место, полагаю, и правда займет Грудинин. Только вот я бы ему и 20% голосов не предсказал… Грудинин — содержательно и эмоционально пустой кандидат. Что гораздо важнее — не имеющий четкого ядерного электората. Да, наверное, засчет бренда КПРФ он что-то наберет. Может, консолиридует часть протестного электората. Но не более того. Думаю, 10% максимум».

Олег Иванов, политолог: «Павел Грудинин, по самым оптимистичным прогнозам, вряд ли наберет более 15% голосов. По всей видимости, Грудинину, заключившему пари с журналистом Юрием Дудем именно на достижение этого порога, всё-таки придется сбрить усы»

Аббас Галлямов, политолог: «Если бы Грудинин провёл правильную кампанию, то мог бы рассчитывать и на больший процент, но поскольку кампания его была очень расфокусированой, получит он существенно меньше, чем мог бы». Для сравнения покажем, как в этих же регионах «голосовали» за Владимира Жириновского . Итак: Курская область 5,2%, Читинская область 8,5%, Ленинградская область 6,5%, Саратовская область 3,7%, Курганская область 8%, Приморский край 6,6%, Московская область 10,5%, Свердловская область 6,2%, Хакасия 12,5%, Белгородская область 10,7%, Брянская область 20%, Крым 1,7%

В целом Владимир Вольфович смело может претендовать на «бронзу» с результатом 6-8% по стране.

Олег Иванов, политолог: «Третье место останется за Владимиром Жириновским: полагаю, он наберет 10-12% голосов. Ксения „Против всех“ Собчак возьмет 3-5%, Григорий Явлинский — 1-2%, а остальные кандидаты — не более 1% голосов».

Действительно, что касается остальных кандидатов, то их совокупный процент не превышает 9-10%. Судя по нашим опросам, лишь в Дагестане и Мурманской области готовы поверить в то, что Ксения Собчак способна прийти к финишу третьей.

Остальные кандидаты в целом по стране не набирают и 1%. Например, в Орловской области и на Ямале 3-е место отдают Григорию Явлинскому. Кстати, дагестанцы, еще неделю назад поддерживающие Ксению Собчак, по последним подсчетам переключились также на Григория Алексеевича. Дмитрий Руденкин, социолог: «Подводя общий итог: Путин — 75%, Грудинин — 10%, Жириновский — 7%, остальное — по чуть-чуть между остальными. Причина — в том, что до выборов не дойдет большая часть протестно-настроенного электората, которые и на риторику Навального отчасти ведутся, и в принципе в выборах разочарованы. А вот ядерный для действующей власти электорат придет на выборы, как штык. И понятно, что у нынешнего Президента шансы на оглушительную победу здесь просто беспрецедентные. Никакой интриги».

В последний «разрешенный день» многие политологи и социологи заняты итоговыми прогнозами на выборы. Например сегодня, 12 марта, Фонд развития гражданского общества провел круглый стол: «Выборы -2018: специфика, тенденции и прогноз результатов».

Своими выводами относительно предстоящих выборов поделился руководитель Фонда Константин Костин : «Очевидно, что количество голосов будет выше, чем это было в 2012 году. Это несколько миллионов голосов свыше. На этом основании мы говорим о расширении базы поддержки Владимира Путина и о расширении путинского большинства. Статус-кво остальных кандидатов не поменялся: кампания происходит на нескольких уровнях — есть высшая лига (это кампания Владимира Путина), есть первая лига, в которой конкурируют между собой кандидаты от парламентских партий и третья лига, где действуют самовыдвиженцы и представители непарламентских партий».

По мнению Костина, за действующего президента России Владимира Путина 18 марта могут проголосовать 48-50 млн человек. Этот показатель сравним с результатом голосования за Путина на президентских выборах 2004 года. Тогда за него отдали свои голоса 49,56 млн человек. Добавим, что в 2000 году за Владимира Путина проголосовало 39,58 млн человек. На выборах 2012 года Путина поддержало 45,6 млн человек.

Итак, по мнению наших читателей, общая явка по стране составит 62-67%, действующий президент Владимир Путин уверенно лидирует, и наберет 67-70% голосов. Павел Грудинин займет второе место, собрав 9-13%, Владимир Жириновский станет третьим с 6-8 процентами.

Нам еще предстоит определить чемпиона «ФедералПресс» по предвыборному прогнозированию. Его ник и е-мейл мы опубликуем на следующей неделе. Итоговые цифры вы сможете увидеть, нажав на КНОПКУ 19 марта, в первый день после выборов.

Организация, проводящая опрос — РИА «ФедералПресс». Время проведения опроса — с 18 февраля по 12 марта 2018 года. В течение этого периода РИА «ФедералПресс» ежедневно обновляет и публикует промежуточные итоги. Точные сведения о числе опрошенных и размере погрешности будут указаны по окончании опроса, так как он проводится в режиме добровольного анкетирования онлайн. Число респондентов, принявших участие в опросе, уточняется и публикуется ежедневно. Погрешность промежуточных результатов составляет 5-15%. Метод сбора информации — добровольное анкетирование посетителей сайта онлайн. Регион проведения опроса — территория РФ. Точные формулировки вопросов, задаваемых респондентам, опубликованы здесь. Публикация данных опроса осуществляется РИА «ФедералПресс» бесплатно по собственной инициативе. Стоимость подготовки и проведения опроса — 100 000 рублей.