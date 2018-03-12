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Жительницы Восточного Дегунина предпочитают розы — итоги опроса
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Жительницы Восточного Дегунина предпочитают розы — итоги опроса 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 12 марта 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На сайте районной интернет-газеты «Дегунинские вести» закончился приуроченный к 8 Марта опрос. В нем жительницам Восточного Дегунина предложили рассказать про свои любимые цветы. Лидерскую позицию уверенно заняли розы — за них проголосовали 24% респонденток.
Лилии оказались чуть менее популярными и набрали 15% голосов. Сразу за ними идут орхидеи, за которые проголосовали 10% участниц опроса. Столько же набрал вариант ответа «Не люблю срезанные цветы». Ландыши, герберы и тюльпаны выбрали по 7% участниц, а ромашки предпочитают всего 3% опрошенных. Еще 3% респонденток выбрали ответ «Другие».
Для мужчин в опросе был предусмотрен вариант ответа «Хочу посмотреть результаты». За него отдано 14% голосов.
Новый опрос будет запущен на сайте районной газеты в среду, 14 марта. (мю)
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