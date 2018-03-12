Читатели газеты «Дмитровец» любят играть в шахматы и «Монополию» — итоги опроса

Редакция интернет-газеты «Дмитровец» подвела итоги очередного читательского голосования. На этот раз читателям газеты предложили ответить на вопрос «Какие настольные игры вы предпочитаете?». Почти треть респондентов — 31% — проголосовала за вариант «Настольные игры с игровым полем».

На втором месте оказались «Карточные игры»: картежников среди жителей Дмитровского района набралось 23%. Игры с карандашом и бумагой — крестики-нолики, морской бой — предпочитают 15% респондентов. Еще 13% читателей проголосовали за ролевые игры, а 18% опрошенных выбрали вариант «Другое».

Всего проголосовали 39 человек. Новое голосование на сайте газеты «Дмитровец» появится 13 марта. (мю)