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Читатели газеты «Дмитровец» любят играть в шахматы и «Монополию» — итоги опроса
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Читатели газеты «Дмитровец» любят играть в шахматы и «Монополию» — итоги опроса 

Управа района Дмитровский города Москвы 12 марта 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Редакция интернет-газеты «Дмитровец» подвела итоги очередного читательского голосования. На этот раз читателям газеты предложили ответить на вопрос «Какие настольные игры вы предпочитаете?». Почти треть респондентов — 31% — проголосовала за вариант «Настольные игры с игровым полем».
На втором месте оказались «Карточные игры»: картежников среди жителей Дмитровского района набралось 23%. Игры с карандашом и бумагой — крестики-нолики, морской бой — предпочитают 15% респондентов. Еще 13% читателей проголосовали за ролевые игры, а 18% опрошенных выбрали вариант «Другое».
Всего проголосовали 39 человек. Новое голосование на сайте газеты «Дмитровец» появится 13 марта. (мю)
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