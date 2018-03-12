Россияне знакомы с предвыборной программой Путина

ВЦИОМ: 68% опрошенных знакомы с предвыборной программой Путина

Около 70% респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по данным на начало марта текущего года, сообщили, что знакомы с предвыборной программой действующего президента РФ Владимира Путина , который баллотируется на новый срок в порядке самовыдвижения. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции на тему "Семь дней до президентских выборов: информированность, мобилизация, интерес и доверие, портрет избирателя".

По словам Федорова, количество людей, которые знакомы с предвыборной программой Путина, росло с каждым месяцем. "В декабре уже 45% знакомы были, в январе — 54%, в феврале — 61%, и опрос начала марта показывает, что 68% опрошенных знакомы с программой Владимира Путина", — сказал он.

Федоров отметил, что на втором месте в этом рейтинге стоит кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский : по данным на март текущего года, этот показатель составляет 50%.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.