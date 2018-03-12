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Россияне знакомы с предвыборной программой Путина
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ВЦИОМ: 68% опрошенных знакомы с предвыборной программой Путина 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Около 70% респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по данным на начало марта текущего года, сообщили, что знакомы с предвыборной программой действующего президента РФ Владимира Путина, который баллотируется на новый срок в порядке самовыдвижения. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции на тему "Семь дней до президентских выборов: информированность, мобилизация, интерес и доверие, портрет избирателя".
По словам Федорова, количество людей, которые знакомы с предвыборной программой Путина, росло с каждым месяцем. "В декабре уже 45% знакомы были, в январе — 54%, в феврале — 61%, и опрос начала марта показывает, что 68% опрошенных знакомы с программой Владимира Путина", — сказал он.
Федоров отметил, что на втором месте в этом рейтинге стоит кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский: по данным на март текущего года, этот показатель составляет 50%.
С программой кандидата от КПРФ Павла Грудинина, по словам главы ВЦИОМ, знакомы 31% респондентов, с программой телеведущей Ксении Собчак (кандидат от партии "Гражданская инициатива") — 32%, Григория Явлинского ("Яблоко") — 27%, Бориса Титова (Партия Роста) — 17%, Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") — 15%, Максима Сурайкина ("Коммунисты России" — 14%.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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