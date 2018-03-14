На Бочкова благоустроят детскую площадку

Детская площадка во дворе домов 9 и 11 по улице Бочкова будет благоустроена предстоящим летом. Такое решение приняли участники тематического опроса, проводившегося в системе электронных референдумов «Активный гражданин».

Согласно опубликованным данным, этот адрес для проведения работ поддержало 38,32 процента респондентов. Еще 5,17% респондентов ответили, что предложенные адреса не нуждаются в благоустройстве, 21,86% затруднились ответить на предложенный вопрос, а 11,95% доверили решение специалистам.

Далее участники выбирали, какими видами малых архитектурных форм нужно наполнить детскую площадку. Самыми популярными ответами стали песочный дворик, качели-гнездо и сетка-пирамида. Также на площадке могут установить тренажеры и различные виды качелей — эти варианты также были поддержаны участниками голосования.

Окончательное решение по видам и объему работ примут районные депутаты. (иб)