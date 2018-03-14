Ещё
На Бочкова благоустроят детскую площадку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Бочкова благоустроят детскую площадку 

Управа Останкинского района 14 марта 2018
Фото: Управа Останкинского района
Детская площадка во дворе домов 9 и 11 по улице Бочкова будет благоустроена предстоящим летом. Такое решение приняли участники тематического опроса, проводившегося в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
Согласно опубликованным данным, этот адрес для проведения работ поддержало 38,32 процента респондентов. Еще 5,17% респондентов ответили, что предложенные адреса не нуждаются в благоустройстве, 21,86% затруднились ответить на предложенный вопрос, а 11,95% доверили решение специалистам.
Далее участники выбирали, какими видами малых архитектурных форм нужно наполнить детскую площадку. Самыми популярными ответами стали песочный дворик, качели-гнездо и сетка-пирамида. Также на площадке могут установить тренажеры и различные виды качелей — эти варианты также были поддержаны участниками голосования.
Окончательное решение по видам и объему работ примут районные депутаты. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Москва становится более безопасной Собянин: В 2016 году Москва заработала благодаря туризму 0,5 трлн. рублей В Новой Москве создадут более 1 млн рабочих мест
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП40
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»129
Порошенко поставили ультиматум по Крыму274
Умер Александр Павловский12
Семью Фриске лишают имущества16
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение