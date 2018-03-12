Ещё
Новосибирцы признались в нежелании покидать родной город
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирцы признались в нежелании покидать родной город 

ngs.ru 12 марта 2018
Фото: ngs.ru
Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал исследование, в котором изучил мнения жителей больших и средних городов о готовности и желании к миграции.
В рейтинге Новосибирск занял 24-е место из 38 возможных. Лишь 8% новосибирцев признались, что хотят уехать из города в ближайшие два года. Такое же количество желающих уехать из родного города наблюдается в Уфе, Пензе, Ярославле и Саратове. Для получения результатов в каждом городе было опрошено не менее 600 респондентов.
«Характерный ответ для жителей Новосибирска это «Нет, ехать мы отсюда не хотим». Количество людей, которые хотят уезжать из города невелико. Мы удивились, например из Махачкалы, которая на юге и у моря, желающих уехать гораздо больше. Около 20%, то есть каждый пятый», — рассказал корреспонденту НГС руководитель исследования Алексей Зубец.
Аналитики отметили, что такое незначительное количество желающих уехать из Новосибирска связано с хорошим уровнем жизни.
«Это значит, что люди могут найти работу, хорошо развита инфраструктура, власти взаимодействуют с народом», — резюмировал Алексей Зубец.
В ноябре прошлого года стало известно, что Новосибирск обогнал Москву в рейтинге культурных городов России, заняв 4-е место из 39 возможных.
ngs.ru: последние новости
Новосибирцы признались, что просматривают новые вакансии в рабочее время Новосибирск вошёл в тройку городов-лидеров по популярности у мошенников Автоинспекторы устроили погоню за BMW и загнали нарушителя в глубокий сугроб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП42
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»122
Порошенко поставили ультиматум по Крыму276
Семью Фриске лишают имущества17
Умер Александр Павловский10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение