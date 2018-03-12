Новосибирцы признались в нежелании покидать родной город

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал исследование, в котором изучил мнения жителей больших и средних городов о готовности и желании к миграции.

Пензе, Ярославле и В рейтинге Новосибирск занял 24-е место из 38 возможных. Лишь 8% новосибирцев признались, что хотят уехать из города в ближайшие два года. Такое же количество желающих уехать из родного города наблюдается в Уфе Саратове . Для получения результатов в каждом городе было опрошено не менее 600 респондентов.

«Характерный ответ для жителей Новосибирска это «Нет, ехать мы отсюда не хотим». Количество людей, которые хотят уезжать из города невелико. Мы удивились, например из Махачкалы , которая на юге и у моря, желающих уехать гораздо больше. Около 20%, то есть каждый пятый», — рассказал корреспонденту НГС руководитель исследования Алексей Зубец

Аналитики отметили, что такое незначительное количество желающих уехать из Новосибирска связано с хорошим уровнем жизни.

«Это значит, что люди могут найти работу, хорошо развита инфраструктура, власти взаимодействуют с народом», — резюмировал Алексей Зубец.