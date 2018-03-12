В Семибратовской школе обсудят установку системы контроля доступа

18 марта в нескольких школах Ярославля , Ростова и Ростовского муниципального района будут организованы опросы родителей по актуальным вопросам организации образовательного процесса. В Семибратовской средней школе темой станет детская безопасность.

— 18 марта в нашей школе пройдет анкетирование, в ходе которого мы будем выяснять мнение родительской общественности по вопросу установки управления доступом в образовательное учреждение, — рассказала директор Семибратовской средней школы Светлана Лысюк. — Это пропускная система, она предусматривает использование магнитных карт и включает в себя турникет и обеспечение контроля службой охраны. Когда ребенок входит в школу или покидает ее, родитель сможет получать уведомления на мобильный телефон. Этот вопрос является сегодня очень актуальным, так как безопасность образовательного процесса, безопасность наших воспитанников — это очень важно, и об этом неоднократно говорили родители наших учеников.

Опрос в школе готовятся провести по всем правилам: разработано положение, напечатаны опросные листы. По итогам мероприятия с учетом мнения большинства будет решено, появится ли в Семибратовской школе современная система контроля доступа.

— Мне бы очень хотелось, чтобы все родители спокойно шли на работу, зная, что их дети в безопасности, — отметила мама школьницы Ирина Веретенцева. — По-моему, самое главное — это здоровье и безопасность ребенка.

Другие образовательные учреждения инициируют свои темы для проведения опроса родителей. Так, в ярославской школе №14 родители и ученики будут взвешивать все за и против мобильных телефонов и решать, стоит ли запретить использование гаджетов на уроках.