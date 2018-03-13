ОНФ продолжает мониторить горячие линии социальных служб Кубани

Первым был запущен мониторинг качества работы линии многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг региона. Сейчас уже дан старт мониторингу работы линии одной из региональных энергетических компаний, сообщает пресс-служба ОНФ.

Так, кубанцы могут заполнить анкету-опросник, оценив качество предоставления информационных услуг. В период с 1 по 10 марта была заполнена 31 анкета. В результате установили, что 100% респондентов указали на наличие автоинформатора. В четырнадцати случаях время ожидания ответа оператора составило от 1 до 5 минут, в десяти случаях — до 1 минуты, в четырех случаях — более 4 минут, еще в четырех — не ответили.

В части критерия «Полнота ответа оператора» в 22 случаях ответ получен в полном объеме, в трех — не в полном объеме, в двух случаях ответ не корректен, а в четырех — оператор не ответил. По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Светланы Бессараб, в целом можно охарактеризовать работу горячей линии Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» на четыре балла.

Кроме этого активисты ОНФ выявили, что на сайте МФЦ отображается дополнительно уже не существующий номер линии. После обращения в многофункциональный центр данная проблема была устранена в течение получаса.