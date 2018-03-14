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Глава ВЦИОМ рассказал об увеличении числа счастливых россиян
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Глава ВЦИОМ рассказал об увеличении числа счастливых россиян 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: tumix.ru
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Доля россиян, считающих себя счастливыми, практически вдвое увеличилась с девяностых годов, сообщил в среду глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
"Мы этот индекс счастья измеряем с 1990 года, то есть уже больше четверти века… В 1990 году счастливых у нас было 44%, 27% — были несчастливыми. Прошло время, и за 27 лет доля тех, кто считает себя счастливыми, практически удвоилась и достигла — 85%, несмотря на все кризисы, военные тревоги и все прочее", — пояснил Федоров в ходе пресс-конференции, посвящённой подведению итогов развития страны за 2000-2017 годы, на мультимедийной площадке МИА «Россия сегодня».
Респондентам в ходе исследования задавали вопрос: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет?»
По данным ВЦИОМ, представленным в ходе конференции, в 2017 году 85% россиян отвечали, что они скорее счастливы, 13% — скорее несчастливы, в 2016 году 83% и 15% соответственно, в 2010 году — 71% и 20%, в 1992 — 42% и 37%, в 1990 году — 44% и 27%.
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