На Ямале семья оленеводов выехала на избирательный участок за полночь

Семья оленеводов Ямала добиралась до избирательного участка в Яр-Сале с фактории Ярото больше 200 километров.

Чтобы принять участие в выборах президента, они выехали еще за полночь. Двигались на снегоходе всю ночь по бездорожью. И к утру добрались до избирательного участка.

— Нас шестеро приехало, чтобы проголосовать, — говорит оленевод Евгений Худи . — Всегда участвую в выборах президента. Раньше голосовал досрочно, нынче не получилось. Поэтому мы преодолели в общей сложности 400 километров пути туда и обратно, чтобы выбрать президента. Это важно для нас и для наших детей, для будущего страны.

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