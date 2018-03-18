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На Ямале семья оленеводов выехала на избирательный участок за полночь
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На Ямале семья оленеводов выехала на избирательный участок за полночь 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Красный Север
Семья оленеводов Ямала добиралась до избирательного участка в Яр-Сале с фактории Ярото больше 200 километров.
Чтобы принять участие в выборах президента, они выехали еще за полночь. Двигались на снегоходе всю ночь по бездорожью. И к утру добрались до избирательного участка.
— Нас шестеро приехало, чтобы проголосовать, — говорит оленевод Евгений Худи. — Всегда участвую в выборах президента. Раньше голосовал досрочно, нынче не получилось. Поэтому мы преодолели в общей сложности 400 километров пути туда и обратно, чтобы выбрать президента. Это важно для нас и для наших детей, для будущего страны.
Кстати
Активность избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе на 12 часов составляет 165 461 человек или 44,67 процента. Лидеры среди районов — Тазовский — 72,55 процента, Красноселькупский — 67,17 процента и Ямальский — 62,83 процента. Среди городского населения самые активные избиратели в Муравленко — 55,76 процента жителей уже отдали свои голоса.
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