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Российские подростки назвали свои приоритеты
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Российские подростки назвали свои приоритеты 

Авторадио 12 марта 2018
Семья и семейные ценности занимают первое место в списке жизненных приоритетов российских подростков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Высшей школы экономики. На втором месте по степени важности подростки назвали любовь. Далее следуют здоровье, друзья и успех. Несмотря на то, что в качестве «Обязательного компонента счастья» семью выделили 68% подростков, чуть больше половины опрошенных высказали терпимое отношение к гражданским бракам, а 35% считают нормальным рождение внебрачных детей.
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