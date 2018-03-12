Российские подростки назвали свои приоритеты

Семья и семейные ценности занимают первое место в списке жизненных приоритетов российских подростков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Высшей школы экономики. На втором месте по степени важности подростки назвали любовь. Далее следуют здоровье, друзья и успех. Несмотря на то, что в качестве «Обязательного компонента счастья» семью выделили 68% подростков, чуть больше половины опрошенных высказали терпимое отношение к гражданским бракам, а 35% считают нормальным рождение внебрачных детей.