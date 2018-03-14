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Читатели районной газеты «Дмитровец» расскажут, как они заботятся о здоровье весной
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Читатели районной газеты «Дмитровец» расскажут, как они заботятся о здоровье весной 

Управа района Дмитровский города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
На сайте районной интернет-газеты «Дмитровец» появился новый тематический опрос. В первые весенние дни, когда у большинства обостряются аллергии и падает иммунитет, редакция газеты предложила читателям поделиться своими методиками поддержания здоровья.
В голосовании предусмотрено пять вариантов ответа. Сторонники минерально-витаминных комплексов могут отметить пункт «Принимаю витаминки», любителям свежей и полезной пищи подойдет ответ «Ем больше овощей и фруктов», а активные жители района могут выбрать варианты «Занимаюсь спортом» и «Стараюсь больше бывать на улице». В опросе также присутствует вариант «Ничего не делаю» — для тех, у кого с иммунитетом и так все хорошо.
Отметим, что участие в опросе не требует регистрации и полностью анонимно. Результаты голосования появятся на сайте районной газеты «Дмитровец» в следующую пятницу, 23 марта. (мю)
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 Ещё 6 источников 
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