Опрос: почти половина южнокорейцев не верит обещаниям КНДР относительно денуклеаризации

СЕУЛ , 12 марта. / ТАСС /. Почти половина южнокорейцев не верят обещаниям КНДР относительно ядерного разоружения. Такие данные следуют из опроса общественного мнения, опубликованного в понедельник агентством Realmeter.

"Чуть более 73% опрошенных приветствовали последние шаги Пхеньяна , направленные на снижение напряженности на Корейском полуострове. В то же время 45,7% респондентов сказали, что не доверяют словам Севера о готовности отказаться от своей ядерной программы", — отмечает агентство.

Помощник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном

Во время поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.