Ещё
Опрос: почти половина южнокорейцев не верит обещаниям КНДР относительно денуклеаризации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: почти половина южнокорейцев не верит обещаниям КНДР относительно денуклеаризации 

ТАСС 12 марта 2018
СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Почти половина южнокорейцев не верят обещаниям КНДР относительно ядерного разоружения. Такие данные следуют из опроса общественного мнения, опубликованного в понедельник агентством Realmeter.
"Чуть более 73% опрошенных приветствовали последние шаги Пхеньяна, направленные на снижение напряженности на Корейском полуострове. В то же время 45,7% респондентов сказали, что не доверяют словам Севера о готовности отказаться от своей ядерной программы", — отмечает агентство.
Помощник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном.
Во время поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.
ТАСС: последние новости
ВЦИОМ: доля позитивно оценивающих свой достаток россиян увеличилась до 81% ВЦИОМ: более 60% россиян отмечают рост качества российского кино в последние два года ВЦИОМ: 68% опрошенных знакомы с предвыборной программой Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России329
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям191
Порошенко поставили ультиматум по Крыму76
Атомные подлодки РФ дошли до США196
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение