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Россияне «убивают» смс
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Россияне «убивают» смс 

Chip.ru 13 марта 2018
Фото: Chip.ru
Активное распространение всевозможных мессенджеров привело к тому, что пользователи мобильных телефонов стремительно теряют интерес к некогда едва ли не самой популярной их функции — отправке смс-сообщений. По данным информационно-аналитического агентства Telecom Daily, клиенты отечественных операторов сотовой связи в 2017 году стали на 20% реже использовать SMS. В среднем россияне отправляли в прошлом году по 20-25 сообщений в месяц.
При этом на каждом смартфоне, как правило, установлено не менее трех мессенджеров. Из-за такого падения спроса наличие смс-пакета в составе тарифного плана и его объем теперь не являются важной характеристикой при выборе нового контракта, в связи с чем и Мегафон, и Билайн уже начали отказываться от подобной «пакетной» практики. Держится лишь МТС, который упорно добавляет смс-сообщения во все свои тарифы.
Источник: kommersant.ru
Фото: maxpixel.freegreatpicture.com Опрос: Сколько рабочего времени вы тратите на общение в мессенджерах и видеоконференции? Около 20% рабочего дня. Половину — не меньше. Все время с кем-то общаюсь. Моя работа не предполагает общения в сети. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Сотовая связь в России подорожала на 15%
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