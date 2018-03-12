Исследование: большинство трудовых конфликтов в России разрешается с помощью федеральных властей

В 2017 году число конфликтов между работодателями и сотрудниками снизилось, однако выросло количество рабочих часов, потерянных в результате противоречий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Федерации независимых профсоюзов РФ

Основными причинами конфликтов в компаниях стали задержка или невыплата зарплаты (69%), общее снижение оплаты труда (23%), потеря рабочего места или сокращение (21%). Всего в прошлом году в России произошло около 200 трудовых споров, в результате которых потери рабочего времени составили 22,2 тысяч человеко-дней.

Больше всего конфликтова в 2017 году зафиксировано в Сибирском (18%), Северо-Западном (17%) и Приволжском (15%) федеральных округах. Среди отраслей экономики по этому показателю лидируют обрабатывающие производства (23,4%), строительство (18,9%), транспорт (15,4%) и ЖКХ (9,1%).

Чаще всего для разрешения споров с работодателем сотрудники обращаются в федеральные структуры — к президенту Владимиру Путину , правительству и Роструду Роструд вместо региональных структур с требованием усилить контроль государства за работой предприятий, отмечают авторы исследования. «Это говорит о том, что у власти снижается способность влиять на ситуации в трудовой сфере с помощью существующих институтов (трудовой инспекции, судов), после чего она вынуждена прибегать к „ручному управлению“», — говорится в исследовании.

По данным исследования рекрутинговой компании Hays (его она провела вместе с коммуникационным агентством Comunica), сегодня уже больше половины работодателей (63%) используют услуги «удаленных» сотрудников. Через 5-10 лет этот показатель вырастет еще на 11-20%.

Среди факторов, которые мешают переводу сотрудников на работу из дома, — отсутствие функционала, специфика профессии и сложность правового регулирования, отмечает издание. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов. Из них 33% оказались работодателями, 38% офисными сотрудниками и 29% — удаленными сотрудниками из различных регионов страны.

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