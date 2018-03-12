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США и РФ остались крупнейшими экспортерами оружия
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США и РФ остались крупнейшими экспортерами оружия 

Российская Газета 12 марта 2018
Фото: Российская Газета
Основными экспортерами оружия в период с 2013 по 2017 год оставались США и РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
На долю крупнейших поставщиков (США, РФ, КНР, Франции и ФРГ) пришлось 74 процента от общего объема продаж вооружений. На долю вместе взятых Соединенных Штаты и России — 56 процентов.
В 2013-2017 годах российская доля составила 22 процента от глобального экспорта вооружений. РФ продавала продукцию своего военно-промышленного комплекса 47 странам. 58 процентов пришлись на Индию, Китай и Вьетнам.
Самым крупным покупателем вооружений в мире в 2013-2017 годах оказалась Индия, на которую пришлось 12 процентов мирового объема. За ней следуют Саудовская Аравия (10), Египет (4,5) и ОАЭ (4,4).
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