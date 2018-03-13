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Более 70 процентов россиян удовлетворены количеством информации о выборах президента России
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Более 70 процентов россиян удовлетворены количеством информации о выборах президента России 

Москва центр 13 марта 2018
Об этом в ходе-пресс-конференции 12 марта сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, ссылаясь на результаты опроса, который провело учреждение.
Он рассказал, что количество людей, которые удовлетворены информированием о выборах, в период с ноября по март выросло на 17 процентов.
Кроме того, опрос показал, что 58 процентов людей доверяют сведениям на эту тему. Больше половины россиян считают информацию о выборах, опубликованную в средствах массовой информации, объективной и беспристрастной.
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