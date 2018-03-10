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Итальянцы стремительно теряют интерес к чтению
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Итальянцы стремительно теряют интерес к чтению 

Парламентская газета 10 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В Италии более 22 миллионов человек в возрасте старше 6 лет (39,3 процента населения) в 2015 году не прочитали ни одной книги. Об этом говорится в исследовании Национального института статистики ISTAT, подготовленного для проходящей в Милане международной выставки «Время книг».
В документе отмечается, что по сравнению с 2006 годом число нечитающих увеличилось на 37 процентов. Прежде всего это касается мужчин, 45,2 процента которых в 2015 году вообще не прикасались к книгам. Среди женщин этот показатель составляет 33,7 процента.
Для 30 процентов респондентов ISTAT главным препятствием для чтения книг является отсутствие времени. 23,7 процента опрошенных заявили, что «предпочитают иные способы развлечения», 15,9 процента пожаловались на плохое зрение, 9,1 процента не читают «из-за усталости от других видов деятельности», а 8,5 процента считают, что «книги стоят слишком дорого». Ещё 6,5 процента заявили, что предпочитают книгам телевидение, кино и интернет.
Количество нечитающих итальянцев увеличивается с возрастом: если, например, в подростковой группе 11-14 лет среди мальчиков такие составляют 25,7 процента, а среди девочек — 17,7 процента, то в возрастной группе 45-55 лет не читают книги 44,2 процента мужчин и 29,4 процента женщин.
Любовь к книге, отмечается в исследовании ISTAT, зависит и от уровня образования. Среди закончивших только начальную школу количество нечитающих мужчин достигает 78,4 процента и 63,5 процента женщин, тогда как у обладателей университетских дипломов эти показатели соответственно равны 12,3 и 9,7 процента.
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