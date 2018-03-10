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Накрашенные начальницы пугают подчиненных
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Накрашенные начальницы пугают подчиненных 

Мир24 10 марта 2018
Фото: Мир24
Женщин-руководителей, злоупотребляющих макияжем, считают плохими лидерами. Об этом пишет The Daily Mail.
Исследование провели специалисты из университета Абертай шотландского города Данди. Большинство опрошенных отметили, что женщины без макияжа воспринимаются положительно, а накрашенные руководительницы вызывают негативные эмоции у подчиненных.
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«Наши новые исследования показывают, что макияж не повышает авторитет женщины в качестве лидера», –— отметил один из авторов исследования Кристофер Уоткинс.
При этом он отметил, что опрошенные положительно оценили роль макияжа у женщин, занимающих невысокие посты. Причина таких суждений — в сексизме, считает ученый.
В октябре прошлого года сообщалось, что жена футболиста Павла Погребняка Мария буквально залила свое лицо красящим веществом. «Целый год я буду красивой. Муж утром просыпается, а жена красивая, с идеальным тоном лица», — объяснила она свое решение. Мария испытала процедуру одной из первых. С помощью специального аппарата в верхний слой кожи ей ввели состав со светоотражающими частицами и гиалуроновой кислотой.
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