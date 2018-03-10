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Украина безнадежно коррумпирована, Порошенко — только на 30% президент
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Украина безнадежно коррумпирована, Порошенко — только на 30% президент 

Украина.ру 10 марта 2018
Фото: Украина.ру
Как пишет газета «Известия», в рамках сессии, посвященной отношениям Запада с Грузией и Украиной, был проведен электронный опрос, где нужно было выбрать один из трех ответов: 1 — безнадежно коррумпирована, 2 — терпимо коррумпирована, 3 — незаслуженно обвинена в коррупции.
Согласно результатам опроса, которые были кратко показаны на экране в ходе сессии, 47,2% участников форума ответили, что Украина коррумпирована безнадежно. За «терпимую коррупцию» выступили 25%, остальные 27,8% сочли, что коррупции в этой стране нет, и все обвинения в адрес Киева ложны.
В силу необъясненных технических причин, результаты опроса быстро пропали с экрана и не были озвучены вслух модератором сессии. Однако они зафиксированы в видеоматериалах по итогам форума.
Более того, глава дипломатической редакции газеты «Нью-Йорк таймс» Стивен Ирланджер, модератор сессии Брюссельского форума, посвященной отношениям с Украиной и Грузией, заявил, что президент Украины Петр Порошенко является президентом только на 30%, а на 70% — он олигарх.
«По моему мнению, президент — на 30% президент и на 70% олигарх», — заявил он в рамках обсуждения проблемы коррупции на Украине. Его немедленно прервала участница дискуссии вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Президент какой страны?» — уточнила она. «Украины», — последовал ответ.
«Украина не коррумпирована», — заявила на это Климпуш-Цинцадзе.
В сессии принимали участие специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Прямо в ходе опроса о коррупции на Украине президент Маргвелашвили произнес длинную речь об опасности российской пропаганды, очерняющей образы Киева и Тбилиси.
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