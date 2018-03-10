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Брюссельский форум: Украина безнадежно коррумпирована
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Брюссельский форум: Украина безнадежно коррумпирована 

BFM.RU 10 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Украина безнадежно коррумпирована, к такому заключению пришло большинство участников Брюссельского форума, организованного Германским фондом Маршалла. Как передает ТАСС, в рамках сессии, посвященной отношениям Запада с Грузией и Украиной, был проведен электронный опрос, где нужно было выбрать один из трех ответов: 1 — безнадежно коррумпирована, 2 — терпимо коррумпирована, 3 — незаслуженно обвинена в коррупции.
Согласно результатам опроса, которые были кратко показаны на экране в ходе сессии, 47,2% участников форума ответили, что Украина коррумпирована безнадежно. За «терпимую коррупцию» выступили 25%, остальные 27,8% сочли, что коррупции в этой стране нет, и все обвинения в адрес Киева ложны.
В силу необъясненных технических причин результаты опроса быстро пропали с экрана и не были озвучены вслух модератором сессии. Однако они зафиксированы в видеоматериалах по итогам форума.
В сессии принимали участие специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Прямо в ходе опроса о коррупции на Украине президент Маргвелашвили произнес длинную речь об опасности российской пропаганды, очерняющей образы Киева и Тбилиси.
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