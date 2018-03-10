Брюссельский форум: Украина безнадежно коррумпирована

Украина безнадежно коррумпирована, к такому заключению пришло большинство участников Брюссельского форума, организованного Германским фондом Маршалла. Как передает ТАСС, в рамках сессии, посвященной отношениям Запада с Грузией и Украиной, был проведен электронный опрос, где нужно было выбрать один из трех ответов: 1 — безнадежно коррумпирована, 2 — терпимо коррумпирована, 3 — незаслуженно обвинена в коррупции.

Согласно результатам опроса, которые были кратко показаны на экране в ходе сессии, 47,2% участников форума ответили, что Украина коррумпирована безнадежно. За «терпимую коррупцию» выступили 25%, остальные 27,8% сочли, что коррупции в этой стране нет, и все обвинения в адрес Киева ложны.

В силу необъясненных технических причин результаты опроса быстро пропали с экрана и не были озвучены вслух модератором сессии. Однако они зафиксированы в видеоматериалах по итогам форума.