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Степень удовлетворенности населения Тайваня главой администрации острова составила 31,2 проц. — опрос
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Степень удовлетворенности населения Тайваня главой администрации острова составила 31,2 проц. — опрос 

ИА Синьхуа 10 марта 2018
Тайбэй, 10 марта /Синьхуа/ — Степень удовлетворенности населения Тайваня главой администрации острова составила всего лишь 31,2 проц. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения, опубликованные на Тайване 9 марта с.г.
Согласно опросу, только 31,2 проц. респондентов довольны работой главой тайваньской администрации. В феврале такой показатель составил 32,5 проц..
Данные опроса показали, что 36,1 проц. участников исследования удовлетворены недавней реорганизацией органов исполнительной власти Тайваня. Кроме того, 48,1 проц. респондентов считают, что за 2 года после прихода к власти Демократической прогрессивной партии ситуация, связанная с противостоянием в обществе на Тайване, не изменилась, а 35,3 проц. опрошенных полагают, что усилилась.
Кроме этого, 81,8 проц. опрошенных считают, что цены на товары в этом году могут подняться, 38,5 проц. респондентов полагают, что доходы в 2018 году станут меньше, чем в прошлом году, а 46,3 проц. участников опроса сказали, что они сократят объем потребления. -0-
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