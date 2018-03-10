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Почти половина соискателей зрелого возраста ощущают на себе дискриминацию работодателей
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Почти половина соискателей зрелого возраста ощущают на себе дискриминацию работодателей 

360tv.ru 10 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Около 80% россиян старше 50 лет испытывают трудности при поиске подходящей работы, сообщили «Известия» со ссылкой на данные всероссийского опроса Академии труда и социальных отношений.
Почти половина респондентов уверены, что проблема кроется именно в возрасте: в первую очередь большинство работодателей отдают предпочтение более молодым соискателям. О данной проблеме сообщили 48% опрошенных.
Согласно данным исследования, признаки возрастной дискриминации особенно ярко выражены в таких сфере культурных и гуманитарных сферах, особенно сильно в искусстве и  масс-медиа
(17%), в информационных и наукоемких технологиях (12%), а также в различных видах консальтинговых услуг (11%).
Согласно данным опроса, первый признаки возрастных ограничений прослеживаются уже в непосредственном описании различных вакансий.
Согласно федеральному законодательству, граждане предпенсионной (за два года до наступления пенсии по старости) и пенсионной категорий имеют право на государственное содействие в поиске работы, бесплатную консультацию и профессиональное обучение в специализированных службах занятости.
Ранее сообщалось, что за прошлый год за государственной помощью обратились 312,7 тыс. человек предпенсионного возраста. Треть из них удалось трудоустроить (96,3 тыс.).
Сообщается, что всероссийский опрос охватил 2,5 тысячи граждан в возрасте от 50 до 70 лет.
Пенсионерам в Подмосковье единовременно выплатят по 5 тысяч рублей до 1 июля 2018 года. «360» рассказали о том, как и где правильно получить финансовую помощь.
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