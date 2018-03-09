В САР Сянган на протяжении 10 лет сохраняется тенденция старения населения

Сянган , 9 марта / Синьхуа / — В Сянгане продолжается процесс старения населения. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня Статистическим управлением администрации САР Сянган данные.

Согласно статистике, по состоянию на 2016 год, в САР проживало 1,163 млн пожилых людей в возрасте от 65 лет и выше — на 36,4 проц больше, чем в 2006 году. В равной мере, число людей в возрасте от 80 лет и выше за последние 10 лет увеличилось на 66,7 проц.

Что касается доли пожилых людей в общем населении САР Сянган, данный показатель за период с 2006 по 2016 годы увеличился с 12,4 до 15,9 проц. В 2016 году в САР Сянган проживало 617 тыс. человек в возрасте от 65 до 74 лет, 206 тыс. человек в возрасте от 75 до 79 лет и 340 тыс. человек в возрасте от 80 лет и выше.

По состоянию на 2016 год, 91,9 проц пожилых людей проживали с членами семьи, 8,1 проц — в домах престарелых, больницах и иных учреждениях. —0—