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В Финляндии в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит супермикст
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В Финляндии в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит супермикст 

RT на русском 10 марта 2018
Фото: dp.ru
Россия представлена сильнейшим дуэтом Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин. Уроженец Тюмени в Финляндии уже завоевал серебряную медаль в спринте и теперь попытается одержать ещё одну победу. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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